ÚLTIMA HORA: Delantero del AC Milan se despide del equipo: ''Quiero un nuevo capítulo’’

Caos en el AC Milan, se va una de sus estrellas antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026; Rafael Leao. El ariete portugués concedió una entrevista en su país natal y dio a conocer que se irá de la disciplina rossonera tras completar su etapa en el futbol italiano a pesar de que tiene contrato hasta 2028 con el equipo milanista.

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En charla con Sport TV Portugal, Leao fue contundente: “Estoy orgulloso porque hice historia en el AC Milan, pero quiero un nuevo capítulo. Me siento listo para jugar en otra liga. Hice lo mejor por el Milan, pero es hora de probar otro desafío”, destacó el ofensivo valuado en 50 millones de euros por el portal especializado Transfermarkt. Cabe recordar que, Leao había renovado su vínculo con el club italiano hasta 2028 apenas en 2023 y parecía que iba a hacer carrera larga en la Serie A.

Uno de los más criticados

Sus nueve goles y tres asistencias en la temporada de la Serie A no fueron suficiente para que el futbolista surgido en la cantera del Sporting de Lisboa fuera abucheado en cada partido del tramo final por su afición. De hecho, solo disputó el 54% de minutos con el AC Milan en la campaña liguera a pesar de ser una de las estrellas del equipo.

Será cuestión de tiempo para saber cúal será su próximo paso en el futbol profesional, lo que si, cualquier equipo que quiera hacerse de sus servicios tendrá que ir con el AC Milan para negociar. El club italiano pagó en 2019 al LOSC Lille de Francia 49 millones de euros por su ficha y parece que la cifra no bajará de ese monto.

