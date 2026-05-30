Los campeones de la Champions League con el PSG que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Paris Saint-Germain ganó la Copa de Campeones de Europa al vencer al Arsenal en penales. La escuadra parisina está plagada de futbolistas talentos y eso se verá reflejado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ porque el PSG aportará 15 campeones de la Champions League de distintas nacionalidades.

Francia y Portugal son las selecciones con más jugadores del PSG. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Desiré Doué y Lucas Hernández jugarán para “Les Blues”. El cuadro francés, dirigido por Didier Deschamps, es uno de los favoritos para alzar el trofeo al final del torneo.

NIZHNY NOVGOROD, RUSSIA - JULY 06: Ousmane Dembele of France celebrates victory following the 2018 FIFA World Cup Russia Quarter Final match between Uruguay and France at Nizhny Novgorod Stadium on July 6, 2018 in Nizhny Novgorod, Russia. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)|Alexander Hassenstein/Getty Images

Por su parte, Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos representarán al conjunto luso. Todos ellos tratarán de brillar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para que Cristiano Ronaldo se pueda despedir del futbol de selecciones como campeón del mundo.

La otra nación europea que tendrá representación del conjunto parisino es España. El entrenador Luis de la Fuente decidió convocar a Fabián Ruiz para que juegue con “La Roja”. El mediocampista ha sido internacional 41 veces y en su palmarés está la Eurocopa de 2024 donde fue titular indiscutible.

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Selecciones de África y Asia también tendrán representantes del PSG en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El lateral derecho Achraf Hakimi jugará con Marruecos mientras que Kang-in Lee hará lo propio con Correa del Sur.

Talento mundialista de Sudamérica en el PSG

Los futbolistas sudamericanos también brillaron con el PSG en la obtención de la Champions League. Brasil contará con la presencia de Marquinhos y Lucas Beraldo, dos defensores centrales que se complementan gracias a su versatilidad.

El sabor latino del cuadro parisino es provisto por uno de los mejores defensores del mundo. El estratega de Ecuador, Sebastían Beccacece, tiene en Willian Pacho a uno de sus capitanes y el nacido en Quinindé será titular en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.