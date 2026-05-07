ÚLTIMA HORA: ¿Dónde se jugará la Final de la Concachampions 2026 entre Toluca y Tigres?

La Concacaf Champions Cup 2026 ya tiene definida su gran final y será completamente mexicana. Toluca y Tigres de la UANL se enfrentarán por el título continental luego de superar sus respectivas semifinales y confirmar el dominio de la Liga MX en la competencia sobre la MLS.

El conjunto escarlata consiguió una remontada espectacular frente al Los Angeles FC. Después de caer 2-1 en California, los Diablos aplastaron 4-0 al cuadro angelino en el Nemesio Díez con goles de Helinho, Everardo López y un doblete de Paulinho. Con ello, Toluca avanzó con marcador global de 5-2 y regresó a una final internacional después de más de una década.

Por su parte, Tigres mostró toda su experiencia internacional para eliminar al Nashville SC. Los felinos ganaron 1-0 en Tennessee con anotación de Ángel Correa y cerraron la serie en el Universitario con un tanto de Juan Brunetta tras asistencia del propio Correa. El global terminó 2-0 a favor de los regiomontanos.

Además del título regional, la final otorgará un boleto al Mundial de Clubes 2029 y a la Copa Intercontinental 2026. Toluca tendrá la ventaja de jugar en casa tras asegurar el mejor registro deportivo de toda la fase eliminatoria, gracias a su mayor cantidad de puntos y diferencia de goles acumulada en el torneo.

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Fecha y sede de la Gran Final de la Concacaf Champions Cup 2026

La gran final entre Toluca y Tigres se disputará el próximo 30 de mayo de 2026 en el Estadio Nemesio Diez. El “Infierno” será el escenario donde se definirá al nuevo campeón de la Concacaf, en una final que promete grandes emociones y que reunirá a dos de los equipos más protagonistas y constantes del futbol mexicano en los últimos años.

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