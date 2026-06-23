ÚLTIMA HORA: Dos nuevas selecciones clasificadas a los 16vos de final del Mundial 2026
Francia y Noruega se llevaron las tres unidades en sus respectivos compromisos ante Irak y Senegal por lo que definirán al líder del sector en la última fecha.
Tenemos dos nuevos invitados a la ronda de 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y vaya invitados; Francia y Noruega. Tanto los actuales subcampeones del mundo como el equipo nórdico ganaron sus primeros dos compromisos y con seis unidades ya están instalados en la ronda de eliminación directa. Para la tercera fecha, definirán al primer lugar del Grupo I en un auténtico partidazo que enfrentará Kylian Mbappé y Erling Haaland.
Te puede interesar: OFICIAL: La combinacion que necesitan Francia y Kylian Mbappé para quedar líderes del Grupo I del Mundial 2026
Ambos combinados europeos cumplieron ante Senegal e Irak en las primeras dos fechas y sacaron las seis unidades disponibles. De momento, el conjunto galo es líder por diferencia de goles y el empate le basta para quedarse con la cima del grupo. Los nórdicos tendrán que derrotar a los franceses el próximo viernes 26 de junio en Foxborough si quieren arrebatarle el primer lugar a los pupilos de Didier Deschamps.
Por otro lado, Senegal e Irak tendrán que jugarse 'la vida' en el último compromiso y ver si pueden clasificar como uno de los mejores terceros lugares. Ambos no han sumado en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tienen diferencia de -3 en el caso de los africanos y -6 en el caso de los asiáticos.
Clasificadas a la siguiente ronda de momento en el Mundial 2026
- México
- Estados Unidos
- Alemania
- Francia
- Noruega
México vs Chequia por TV Azteca Deportes
Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.