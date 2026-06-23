ÚLTIMA HORA: Dos nuevas selecciones clasificadas a los 16vos de final del Mundial 2026

Tenemos dos nuevos invitados a la ronda de 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y vaya invitados; Francia y Noruega. Tanto los actuales subcampeones del mundo como el equipo nórdico ganaron sus primeros dos compromisos y con seis unidades ya están instalados en la ronda de eliminación directa. Para la tercera fecha, definirán al primer lugar del Grupo I en un auténtico partidazo que enfrentará Kylian Mbappé y Erling Haaland.

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Ambos combinados europeos cumplieron ante Senegal e Irak en las primeras dos fechas y sacaron las seis unidades disponibles. De momento, el conjunto galo es líder por diferencia de goles y el empate le basta para quedarse con la cima del grupo. Los nórdicos tendrán que derrotar a los franceses el próximo viernes 26 de junio en Foxborough si quieren arrebatarle el primer lugar a los pupilos de Didier Deschamps.

Por otro lado, Senegal e Irak tendrán que jugarse 'la vida' en el último compromiso y ver si pueden clasificar como uno de los mejores terceros lugares. Ambos no han sumado en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tienen diferencia de -3 en el caso de los africanos y -6 en el caso de los asiáticos.

Clasificadas a la siguiente ronda de momento en el Mundial 2026

México

Estados Unidos

Alemania

Francia

Noruega

México vs Chequia por TV Azteca Deportes

Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.