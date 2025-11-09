deportes
ÚLTIMA HORA: Barcelona despide a su técnico tras sus últimos resultados

La directiva azulgrana decide prescindir del entrenador tras un inicio de temporada irregular y una racha de resultados negativos en la Liga ACB y la Euroliga

Escudo del Barcelona
REUTERS
Sebastian Cortés
Otros Deportes
El FC Barcelona anunció la salida de Joan Peñarroya como entrenador del primer equipo de baloncesto, tras la derrota sufrida frente al Girona (96-78). Esta situación, sumado a la pérdida ante el Real Madrid en Euroliga, marcó el punto final para el técnico egarense, que asumió el cargo en el verano de 2024 con el objetivo de reconstruir al conjunto culé.

Peñarroya deja el banquillo con un balance de 51 victorias y 41 derrotas en todas las competiciones, sin títulos ni finales alcanzadas durante su gestión. El club informó que Óscar Orellana, actual asistente del cuerpo técnico, asumirá de forma interina mientras se define el nuevo proyecto deportivo.

El paso del entrenador estuvo marcado por resultados discretos, el Barca cayó en los cuartos de final de la Copa del Rey ante Lenovo Tenerife, fue eliminado en la misma ronda de la Liga Endesa por Unicaja y no logró clasificarse para la Final Four de la Euroliga. La actual campaña comenzó con un registro de 2-4 en la ACB (lo que lo deja fuera de los puestos de Copa del Rey) y 5-4 en la Euroliga, con la imagen del equipo en declive.

El descalabro en Girona, club presidido por Marc Gasol, desató la molestia de la afición culé, que ya venía mostrando su descontento tras la derrota en el clásico frente al Real Madrid. En aquel partido, las gradas del Palau Blaugrana se lanzaron pañuelos blancos y cánticos pidiendo la salida de los directivos.

A la crisis deportiva se suma la económica

Desde 2023, el conjunto azulgrana acumula dos temporadas sin títulos, un hecho que no ocurría desde 1993, la diferencia de presupuesto respecto al Real Madrid ronda los 20 millones de euros, consecuencia del ajuste financiero impuesto por el club. Las salidas de Nikola Mirotic y Sarunas Jasikevicius, además de la falta de fichajes de renombre, dejaron al equipo sin referentes dentro y fuera de la cancha.

El FC Barcelona afrontará esta semana una doble jornada en la Euroliga, con el duelo ante el Bayern Múnich como primer reto en la nueva etapa que iniciará sin Joan Peñarroya al frente del banquillo.

Barcelona
