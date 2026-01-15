Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 2 del Clausura 2026

Concluida la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX, Toluca se colocó como líder general del torneo tras mantener paso perfecto y beneficiarse del criterio de desempate por goles anotados. El conjunto escarlata suma seis puntos, diferencia de +3 y cuatro tantos a favor, superando a Chivas, que registra los mismos puntos y diferencia, pero con menor producción de goles.

Toluca consiguió el liderato luego de vencer 3-1 a Santos Laguna en el Estadio Nemesio Diez, resultado que le permitió mantenerse invicto y encabezar la clasificación. Chivas, por su parte, ocupa el segundo sitio tras sumar seis unidades luego de imponerse a Juárez por la mínima en la frontera.

El grupo de equipos invictos lo completan Tijuana y Pumas, ambos con cuatro puntos, el conjunto fronterizo se ubica en la tercera posición tras su victoria como visitante ante Querétaro, mientras que Pumas aparece en el cuarto lugar luego de obtener un triunfo fuera de casa ante Tigres en el Estadio Universitario, resultado que representó uno de las sorpresas de la jornada.

Te puede interesar: Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la jornada 2 del Clausura 2026

Cruz Azul logró su primera victoria del torneo al imponerse 2-0 al Atlas en el Estadio Cuauhtémoc, sede provisional del conjunto celeste. Con ese resultado, La Máquina llegó a tres puntos y se mantiene dentro de los primeros ocho lugares de la tabla general, al igual que Monterrey, Atlético de San Luis, León y Necaxa.

En contraste, América atraviesa un inicio complicado de torneo, tras dos jornadas, el conjunto azulcrema es el único equipo que no ha logrado anotar gol en el Clausura 2026 y viene de caer 2-0 ante Atlético de San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Te puede interesar: Selección CAMPEONA del Mundo confirma su base en México para la Copa Mundial del FIFA 2026

En el fondo de la tabla se encuentran Mazatlán y Santos Laguna, ambos sin victorias en lo que va del torneo y sin sumar puntos en el inicio del año futbolístico 2026. Santos, además, registra dos derrotas consecutivas, mientras que Mazatlán continúa sin poder sumar unidades.

La Jornada 2 dejó un panorama temprano de la competencia, con cuatro equipos invictos, dos clubes con paso perfecto y una tabla que comienza a marcar diferencias mínimas rumbo a la tercera fecha del Clausura 2026 el próximo finde semana.

Tabla general tras la Jornada 2