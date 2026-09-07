ÚLTIMA HORA: El futbolista mexicano que estaría entre los 30 nominados finales al Balón de Oro

Julián Quiñones es sin duda el mejor futbolista mexicano de la actualidad y está cerca de hacer historia para nuestro país. El máximo goleador de la temporada pasada en el futbol de Arabia Saudita con el Al-Qadsiah estaría entre los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2027. El multicampeón de la Liga MX la ha roto desde su llegada al balompié de Medio Oriente y por si fuera poco, cumplió con las expectativas de ser el pilar ofensivo de la Selección Mexicana en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026.

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De acuerdo a información de los periodistas Sam C y Ben Jacobs, el ariete del Al Qadsiah entrará en la lista final de la prestigiosa revista France Football tras su gran temporada en el balompié árabe. Junto con él, Sadio Mané del Al-Nassr serían los dos representantes de la Saudi Pro League en el listado final de cara al Balón de Oro 2027.

Números de alarido

El jugador de 29 años de edad anotó 33 tantos y dio cuatro asistencias en 31 compromisos de la Saudi Pro League 2025-2026, lo que significa más de un gol en promedio por partido. No conforme con ello, Quiñones vive su mejor momento también en el ámbito económico gracias a su valoración de 14 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt.

Cabe recordar que, Hugo Sánchez no pudo ganar el Balón de Oro ya que en su época solo le entregaban el trofeo a futbolistas nacidos en Europa. Por otro lado, Guillermo Ochoa entró en la lista final en el año 2007 y recibió un voto para quedar en el lugar 30 del listado.