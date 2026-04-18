ÚLTIMA HORA: Goleador del Real Madrid saldría del equipo para la próxima temporada

De acuerdo con los reportes de la prensa española, el Real Madrid ya le comunicó a su canterano Gonzalo García que deberá buscar equipo de cara a la temporada 2026/2027, en una decisión que marca un giro importante en su proyección dentro del club.

El delantero recibió buenas propuestas tras su destacado rendimiento en el Mundial de Clubes; sin embargo, en su momento el Real Madrid no le permitio la cesión. Ahora, el panorama ha cambiado por completo.

Uno de los factores clave es el regreso de Endrick, quien volverá al conjunto blanco tras su préstamo con el Olympic de Lyon en liga de Francia. Su reincorporación fortalecerá la competencia en el ataque merengue, dejando a Gonzalo sin espacio dentro de la rotación.

Ante este escenario, la directiva considera que lo mejor para su desarrollo es que continúe su carrera fuera del Santiago Bernabéu, ya sea mediante una cesión o una venta definitiva, buscando los minutos que no tendrá en el primer equipo.

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Números de Gonzalo García con el Real Madrid (Primer Equipo)

Gonzalo era de la más grandes promesas de la cantera merengue, pero tras la salida de Xabi Alonso, el jugador español no recibio más minutos en el esquema de Arbeloa.

Temporada 2025/2026 (hasta abril):

•⁠ ⁠Partidos jugados: 18

•⁠ ⁠Titularidades: 7

•⁠ ⁠Goles: 6

•⁠ ⁠Asistencias: 2

Mundial de Clubes:

•⁠ ⁠Partidos: 5

•⁠ ⁠Goles: 4

En perspectiva, sus números no son malos considerando los minutos que tuvo, pero la falta de regularidad y la fuerte competencia en ataque terminaron por marcar su situación actual. Todo indica que este verano será clave para definir si su futuro sigue ligado al club o si buscará consolidarse lejos del Bernabéu.

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