ÚLTIMA HORA: Una mujer volverá a pilotar un monoplaza de F1 después de 12 años

De acuerdo con los reportes de medios especilizados de F1 en Inglaterra, la piloto francesa Doriane Pin formará parte de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Gran Bretaña 2026, programada para el viernes 3 de julio en el circuito de Silverstone Circuit.

Pin, quien llega como campeona de la F1 Academy 2025, fue integrada a inicios de 2026 como piloto de desarrollo de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Desde entonces, ha trabajado en el simulador del equipo en Brackley, participando en el desarrollo del monoplaza bajo la nueva normativa técnica.

Su participación en Silverstone marcará el regreso de una mujer a una sesión oficial de un fin de semana de Fórmula 1 desde la presencia de Susie Wolff, quien participó en prácticas libres con Williams Racing en 2015.

En términos históricos, la última mujer en competir en una carrera oficial de Fórmula 1 fue Lella Lombardi, quien participó en la temporada de 1976.

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¿Cuándo es el GP de Silverstone de la temporada 2026?

El Gran Premio de Gran Bretaña 2026 se disputará del 3 al 5 de julio de 2026 en Silverstone, bajo el formato Sprint:



•⁠ ⁠Viernes 3 de julio: Práctica Libre 1 y Clasificación Sprint

•⁠ ⁠Sábado 4 de julio: Carrera Sprint y Clasificación de la carrera principal

•⁠ ⁠Domingo 5 de julio: Carrera principal del Gran Premio

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