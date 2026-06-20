ÚLTIMA HORA: Equipo de la MLS pagaría más de 500 millones por Santiago Giménez

De acuerdo con los últimos reportes de la prensa italiana, el Orlando City de la MLS está alistando una oferta millonaria por la carta de Santiago Giménez.

El equipo estadounidense estaría dispuesto a pagar al Milan la cláusula de salida por los servicios del delantero mexicano, la cual ronda los 30 millones de dólares (más de 500 millones de pesos mexicanos).

Además, buscarían convencerlo duplicándole su sueldo actual en Italia, ofreciéndole cerca de 4.5 millones de dólares al año. Incluso, el mexicano compartiría vestuario, con la leyanda francesa, Antoine Griezmann.

Actualmente, el futuro del jugador está en el aire tras una lesión que lo dejó fuera de las canchas por casi 8 meses, situación que le impidió demostrar el nivel esperado con el conjunto rossonero.

Todo dependerá de la decisión que tome el futbolista, así como de la evaluación del nuevo entrenador, Rúben Amorim, para saber si Santiago entra en sus planes.

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¿En qué equipo jugará Santiago Giménez la siguiente temporada?

Giménez tiene contrato vigente con el AC Milan de la Serie A hasta el 30 de junio de 2029, pero han sonado distintos equipos interesados en hacerse de sus servicios. Se habla de clubes en la Premier League e incluso de un posible regreso a los Países Bajos para intentar retomar el nivel que lo posicionó como uno de los jóvenes delanteros con mejor proyección a futuro.

Finalmente, también existe el rumor de un posible regreso al futbol mexicano de la mano de Monterrey, de acuerdo con los reportes, el equipo del norte del país estaría dispuesto a pagar la cláusula de salida y asumir el contrato del jugador.

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