ÚLTIMA HORA: Equipo grande tendría hasta SEIS bajas para la próxima temporada

De acuerdo con reportes desde España, el Real Madrid tendrá una limpia profunda en sus activos, sin importar que se trate de nombres consolidados en el balompié internacional.

Tras la temporada 2025-2026, donde el conjunto merengue no alcanzó ningún título y que derivó en la destitución de Xabi Alonso a media campaña, la institución ya trabaja para revertir la situación. Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial, José Mourinho dejó al Benfica para ser el nuevo entrenador del equipo para la próxima campaña, un movimiento que traería consigo múltiples bajas.

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Las bajas para la próxima temporada

Los cambios en la plantilla serán significativos. De acuerdo con información desde España, José Mourinho ya le ha comunicado al Real Madrid con qué futbolistas no cuenta para la siguiente temporada con él al mando del equipo:



Rodrygo Goes

Eduardo Camavinga

Franco Mastantuono

Raúl Asencio

Dani Ceballos

Fran García

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La disputa por la presidencia y los refuerzos en puerta

El entorno del club se encuentra marcado por las próximas elecciones presidenciales. Han sonado distintos jugadores que entrarían en la nómina de la escuadra blanca y, de acuerdo con Fabrizio Romano, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté ya forman parte del club merengue para la próxima temporada. Sin embargo, aún no han sido presentados debido a la actual disputa electoral.

En este proceso, Enrique Riquelme busca sustituir a Florentino Pérez en la presidencia de la institución. De acuerdo con lo declarado en un programa español, en su búsqueda por ser presidente, Riquelme habló sobre dos "bombazos" que traería consigo para la próxima campaña en caso de ganar las elecciones: Erling Haaland y el español Rodrigo "Rodri" Hernández, jugador español u ganador del Balón de Oro.

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