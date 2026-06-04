OFICIAL: Equipo de Liga MX anuncia a FIGURA italiana como su DT para el Apertura 2026

Una figura de talla internacional, con amplia experiencia en los torneos más exigentes del viejo continente, llega al balompié mexicano para reforzar la dirección técnica de un equipo que busca dar un giro definitivo a su proyecto deportivo y elevar su nivel de competitividad tras un torneo para el olvido.

Los Gallos Blancos Femenil hicieron oficial la presentación de la estratega italiana, Pamela Conti, quien a partir de este momento tomará las riendas del primer equipo.

La exjugadora profesional, que brilló durante casi dos décadas en Europa como mediocampista ofensiva, llega a la institución queretana con la misión de aportar liderazgo, experiencia internacional y un esquema de juego moderno.

Durante el torneo Clausura 2026, el equipo de Gallos Blancos de Querétaro Femenil atravesó una campaña sumamente complicada que derivó en la salida del banquillo de Edgar Mejía.

La directiva y el estratega decidieron romper lazos luego de que la escuadra finalizara su participación en el penúltimo lugar de la tabla general con apenas cinco puntos, producto de un solo partido ganado, dos empatados y 14 perdidos.

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Trayectoria de élite en Europa y selección

Nacida en Palermo en 1982, Conti construyó una carrera destacada en clubes de primer nivel. Vistió las camisetas del Torres Calcio en su país natal (donde ganó dos ligas y cinco copas), además de militar en el Levante UD y el RCD Espanyol de España, y en equipos de Rusia y Suecia.

Su paso por la UEFA Champions League Femenina respalda el nivel de exigencia que ahora busca contagiar en el vestidor queretano.

A nivel de selección, defendió la camiseta de Italia en 90 compromisos internacionales y anotó 30 goles con el combinado absoluto, participando en las Eurocopas de Inglaterra 2005 y Finlandia 2009. Asimismo, en sus etapas de formación, se coronó campeona de Europa Sub-17, certamen en el cual fue distinguida como la Mejor Jugadora del torneo.

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De los banquillos internacionales a la Liga MX Femenil

Tras colgar las botas en 2014, Conti inició su camino desde la dirección técnica, destacando su gestión reciente al frente de la Selección Femenina de Venezuela entre los años 2019 y 2024.

Con esta incorporación, la directiva de Gallos Femenil busca potenciar el talento de sus futbolistas, establecer una identidad de juego basada en la disciplina y la entrega, y construir un proyecto sólido que reconecte con la afición local de cara a los próximos compromisos del balompié nacional tras quedár penúltimo lugar de la tabla general del torneo pasado.

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