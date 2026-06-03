¡Fichajes históricos! Los MEJORES refuerzos que dejó André Jardine en América

Tras confirmarse la salida de André Jardine, el estratega brasileño no solo dejó una huella impresionante de títulos en Coapa, sino también una invaluable herencia de grandes jugadores, tanto los que permanecen en el plantel como aquellos que ya emigraron tras hacer historia en el club.

Tras horas de especulación, el Club América se despidió del técnico André Jardine a través de sus redes sociales oficiales, cerrando de manera formal su ciclo en la institución.

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¿Cuáles fueron los mejores refuerzos de América en la era Jardine?

Desde la llegada del técnico brasileño André Jardine al banquillo del Club América para el torneo Apertura 2023, la directiva ha realizado una importante inversión para armar un plantel altamente competitivo y mantener la hegemonía en el futbol mexicano.

A lo largo de su gestión, las contrataciones han combinado jugadores del mercado nacional e internacional, enfocándose en fortalecer distintas líneas del equipo.

Temporada 2023-2024 (El inicio de la era y el Bicampeonato)

Los primeros refuerzos bajo el mandato de Jardine fueron piezas clave para la conquista de los títulos inmediatos, destacando inversiones millonarias y la consolidación del esquema ofensivo:



Julián Quiñones: Llegó procedente de Atlas y rápidamente se convirtió en un referente del ataque azulcrema.

Llegó procedente de y rápidamente se convirtió en un referente del ataque azulcrema. Kevin Álvarez: Lateral derecho adquirido desde Pachuca por una de las cifras más altas en la gestión del brasileño.

Lateral derecho adquirido desde por una de las cifras más altas en la gestión del brasileño. Igor Lichnovsky: El defensa chileno llegó sobre la hora procedente de Tigres (inicialmente a préstamo) y terminó consolidándose como líder en la central.

El defensa chileno llegó sobre la hora procedente de (inicialmente a préstamo) y terminó consolidándose como líder en la central. Javairo Dilrosun: Extremo neerlandés que se incorporó en el Clausura 2024 procedente del Feyenoord para sumar desequilibrio por las bandas.

Extremo neerlandés que se incorporó en el procedente del para sumar desequilibrio por las bandas. Illian Hernández: Delantero que llegó a préstamo desde Pachuca.

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André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América.



Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André.



Te convertiste en el… pic.twitter.com/cnhdpprDzZ — Club América (@ClubAmerica) June 3, 2026

Temporada 2024-2025 (Renovación y fichajes estelares)

Tras el bicampeonato, el equipo buscó mantener la competitividad ante varias salidas y la carga de torneos, abriendo la cartera para refuerzos tanto de la Liga MX como del futbol extranjero:



Mediocampo: Érick Sánchez ( Pachuca ), Alan Cervantes ( Santos Laguna ), Alexis Gutiérrez ( Cruz Azul ) e Iván Rodríguez ( León ).

Érick Sánchez ( ), Alan Cervantes ( ), Alexis Gutiérrez ( ) e Iván Rodríguez ( ). Ataque: Víctor Dávila ( CSKA Moscú ), Allan Saint-Maximin ( Al-Ahli ), Isaías Violante ( Toluca ), José Zúñiga ( Tijuana ) y Rodrigo Aguirre (T igres ).

Víctor Dávila ( ), Allan Saint-Maximin ( ), Isaías Violante ( ), José Zúñiga ( ) y Rodrigo Aguirre (T ). Defensa y Arco: Cristian Borja (SC Braga) y Rodolfo Cota (León).

Principios de 2026 y final (El sello directo del cuerpo técnico)

Para 2026, la dinámica de fichajes mostró una mayor influencia directa del cuerpo técnico de Jardine (y de su asistente Paulo Víctor), incorporando a jugadores brasileños de su entera confianza para apuntalar el sistema, tras no conseguir el tetracampeonato en el Clausura 2025 y quedár eliminado en el Apertura 2025.



Rodrigo Dourado: Mediocampista de contención y el primer refuerzo solicitado de forma directa por el cuerpo técnico tras ya haber coincidido en San Luis.

Mediocampista de contención y el primer refuerzo solicitado de forma directa por el cuerpo técnico tras ya haber coincidido en San Luis. Raphael Veiga: Mediocampista ofensivo de gran jerarquía, procedente del Palmeiras .

Mediocampista ofensivo de gran jerarquía, procedente del . Vinícius Lima: Llegó para aportar dinámica y frescura al mediocampo azulcrema.

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La época dorada de André con América

Se estima que la inversión del Club América desde el Apertura 2023 ronda los 90 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los dos equipos de la Liga MX que más capital ha destinado a la conformación de su plantilla en este periodo.

Esta inyección económica histórica se tradujo de forma inmediata en éxito deportivo, consolidando la gestión de André Jardine como una de las más ganadoras y dominantes en la historia de la institución azulcrema.

Su histórico palmarés incluye la anhelada estrella catorce en el Apertura 2023, el bicampeonato del Clausura 2024 que le otorgó en automático el Campeón de Campeones, la Supercopa de la Liga MX en 2024, el tricampeonato en el Apertura 2024 y finalmente el Campeones Cup 2024.

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