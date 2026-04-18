ÚLTIMA HORA: El jugador estrella en Europa que Javier Aguirre no consideraría para la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT

De acuerdo con el reporte del periodista David Medrano, la joven estrella del balompié europeo, no tendría asegurado un lugar en la lista de 26 jugadores que representarán a Selección Mexicana en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 MT, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El reporte señala que Obed Vargas estaría en duda para ser convocado a la justa mundialista, principalmente por la alta competencia en su posición dentro del mediocampo, un sector con gran profundidad en el combinado tricolor. De igual forma, se indica que el técnico Javier Aguirre priorizaría llevar más variantes en el ataque, donde aparece el nombre de Germán Berterame, jugador del Inter Miami.

El mediocampista mexicano de 20 años llegó al Atlético de Madrid a principios de febrero de este año en una transferencia definitiva (aproximadamente 3.5 millones de dólares) desde el Seattle Sounders FC, club donde se formó. El técnico Diego Simeone ha manifestado en varias ocasiones su confianza en el rendimiento del mexicano, por lo que decidió mantenerlo en la plantilla principal sin cederlo a préstamo, buscando acelerar su adaptación de cara a la próxima temporada.

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Los números de Obed Vargas con el Atlético de Madrid

El jugador mexicano ha mostrado un nivel prometedor en los minutos que ha tenido en la cancha. Con el Atlético instalado en las semifinales de la UEFA Champions League, podría tener una gran oportunidad para demostrar su talento y meterse de último momento en la lista mundialista.

Estos son sus números oficiales en LaLiga tras sus primeros meses:



Partidos jugados: 5

Minutos disputados: 309

Precisión de pases: 86% (107 de 123)

Entradas exitosas (recuperaciones): 3

Tiros totales: 1

Goles / Asistencias: 0 / 0

Tarjetas: 1 amarilla / 0 rojas

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Los mexicanos en Europa que llevaría Aguirre al Mundial 2026

De acuerdo con el reporte de David Medrano, Aguirre convocaría entre 13 y 14 futbolistas mexicanos que militan en Europa:



Guillermo Ochoa

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Mateo Chávez

Edson Álvarez

Luis Chávez

Orbelín Pineda

Raúl Jiménez

Santiago Giménez

Julián Quiñones

Germán Berterame

En este escenario, Obed Vargas se mantiene como una de las principales dudas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

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