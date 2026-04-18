ÚLTIMA HORA: El jugador estrella en Europa que Javier Aguirre no consideraría para la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT
De acuerdo con el periodista David Medrano, el ‘Vasco’ no llevaría a la justa mundialista a un elemento que ha sido importante en su club europeo
De acuerdo con el reporte del periodista David Medrano, la joven estrella del balompié europeo, no tendría asegurado un lugar en la lista de 26 jugadores que representarán a Selección Mexicana en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 MT, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
El reporte señala que Obed Vargas estaría en duda para ser convocado a la justa mundialista, principalmente por la alta competencia en su posición dentro del mediocampo, un sector con gran profundidad en el combinado tricolor. De igual forma, se indica que el técnico Javier Aguirre priorizaría llevar más variantes en el ataque, donde aparece el nombre de Germán Berterame, jugador del Inter Miami.
El mediocampista mexicano de 20 años llegó al Atlético de Madrid a principios de febrero de este año en una transferencia definitiva (aproximadamente 3.5 millones de dólares) desde el Seattle Sounders FC, club donde se formó. El técnico Diego Simeone ha manifestado en varias ocasiones su confianza en el rendimiento del mexicano, por lo que decidió mantenerlo en la plantilla principal sin cederlo a préstamo, buscando acelerar su adaptación de cara a la próxima temporada.
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Los números de Obed Vargas con el Atlético de Madrid
El jugador mexicano ha mostrado un nivel prometedor en los minutos que ha tenido en la cancha. Con el Atlético instalado en las semifinales de la UEFA Champions League, podría tener una gran oportunidad para demostrar su talento y meterse de último momento en la lista mundialista.
Estos son sus números oficiales en LaLiga tras sus primeros meses:
- Partidos jugados: 5
- Minutos disputados: 309
- Precisión de pases: 86% (107 de 123)
- Entradas exitosas (recuperaciones): 3
- Tiros totales: 1
- Goles / Asistencias: 0 / 0
- Tarjetas: 1 amarilla / 0 rojas
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Los mexicanos en Europa que llevaría Aguirre al Mundial 2026
De acuerdo con el reporte de David Medrano, Aguirre convocaría entre 13 y 14 futbolistas mexicanos que militan en Europa:
- Guillermo Ochoa
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Mateo Chávez
- Edson Álvarez
- Luis Chávez
- Orbelín Pineda
- Raúl Jiménez
- Santiago Giménez
- Julián Quiñones
- Germán Berterame
En este escenario, Obed Vargas se mantiene como una de las principales dudas rumbo a la Copa del Mundo 2026.
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12 o 13— david medrano felix (@medranoazteca) April 18, 2026
La lista de 26 del Vasco tendría 12 o 13 que juegan fuera y por ende 14 o 13 de la Liga Mx.
Ochoa
Sanchez
Montes
Johan
Mateo
Edson
Fidalgo
Orbelin
Raul
Chaquito
Quiñones
Berterame
Ober Vargas es duda. pic.twitter.com/bHSZe8G3lp