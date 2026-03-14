ÚLTIMA HORA: Estadio Guadalajara estrena renovada sección con estándares FIFA rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Estadio Akron presentó nuevas bancas a nivel de cancha como parte de las adecuaciones rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las instalaciones se mostraron por primera vez durante el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre Chivas y Santos.

La renovación forma parte del proceso de actualización del inmueble para cumplir con los lineamientos del organismo rector del futbol internacional. Durante el torneo mundialista, el estadio adoptará el nombre de Estadio Guadalajara, como ocurre con las sedes utilizadas por la FIFA.

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Las nuevas bancas cuentan con una estructura curva y cubierta transparente. Este diseño permite que los aficionados ubicados en las primeras filas de la tribuna mantengan visibilidad hacia el terreno de juego, evitando los puntos ciegos que suelen generarse en la zona técnica.

Además, el área incorpora asientos individuales tipo butaca en color gris con diseño ergonómico. Estas modificaciones buscan ofrecer mejores condiciones para jugadores suplentes y cuerpos técnicos durante los partidos.

during the 11th round match between Guadalajara and Santos as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Akron Stadium, on March 14, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|MEXSPORT

El inmueble tapatío también forma parte del calendario internacional previo al Mundial, ya que albergará partidos del torneo de repechaje intercontinental que definirá a una de las selecciones clasificadas al certamen.

¿Qué partidos del repechaje de la FIFA se jugarán en el Estadio Guadalajara?

El estadio recibirá encuentros del torneo de repechaje intercontinental que otorgará uno de los últimos boletos a la Copa del Mundo. El primer partido será la semifinal programada para el 26 de marzo de 2026 entre Selección de fútbol de Nueva Caledonia y Selección de futbol de Jamaica.

El ganador de ese encuentro disputará el partido decisivo el 31 de marzo ante la Selección de futbol de la República Democrática del Congo, duelo que definirá al equipo que avanzará al Mundial.

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Los partidos mundialistas que tendrá la sede de Guadalajara druante 2026

Durante la fase de grupos del Mundial 2026, el estadio albergará cuatro encuentros oficiales. El primero será el 11 de junio entre la Selección de Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo.

El 18 de junio se disputará el partido entre la Selección de México y Corea del Sur. Posteriormente, el 23 de junio jugarán la Selección de Colombia y el ganador de la Ruta 1 del repechaje. La actividad en esta sede cerrará el 26 de junio con el encuentro entre Selección de Uruguay y Selección de España.

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