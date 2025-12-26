ÚLTIMA HORA: ESTRELLA del Real Madrid cerca de irse tras no tener actividad

La aventura de David Alaba en el Real Madrid está cerca de llegar a su final. El defensa austríaco ha ido de más a menos con la camiseta merengue y ello no ha caído nada bien en la cúpula que dirije Florentino Pérez. Las lesiones no han dejado en paz al ex jugador del Bayern Munich y eso ha desencadenado que una posible renovación se aleje. El vínculo que une al equipo ibérico y a David expira en verano del próximo año y no hay alguna pista que especule un nuevo contrato.

Así lo dio a conocer el insider Fabrizio Romano a través de sus redes sociales, la misma fuente señala que no hay intención del Real Madrid en extender el contrato de Alaba y tampoco se ha acercado el agente del jugador en busca de una renovación. Con esto, el central que está valuado en cuatro millones de euros a sus 33 años podría cambiar de aires este mismo mercado invernal, pero lo más factible es que algún club lo fiche como agente libre el próximo año.

La MLS a la espera

El futbol de los Estados Unidos se ha encargado de traer a estrellas europeas de calibre al continente americano y han puesto los ojos en el aún zaguero merengue. El Charlotte FC y el New York City ya se habrían acercado al entorno de Alaba comentan diversas fuentes que radican en los Estados Unidos. Por otro lado, se habla también del interés por parte del Hoffenheim de la Bundesliga, club que marcha quinto en la tabla general de su certamen y sueña con competiciones europeas.

Será cuestión de tiempo para saber el futuro profesional de Alaba y los aficionados merengues despedirán a un hombre que cumplió en su primera temporada, pero que fue decayendo mientras pasaban los meses.