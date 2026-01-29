ÚLTIMA HORA: ESTRELLA sudamericana de la Liga MX muy cerca de salir a la MLS

La Major League Soccer está muy cerca de llevarse a una estrella del futbol mexicano. Juan Sanabria del Atlético San Luis llegaría al Real Salt Lake con un contrato por cuatro años. El defensa uruguayo se había convertido en uno de los jugadores más importantes del conjunto potosino y sería una muy dura baja para en pleno Torneo Clausura 2026.

De acuerdo a información de César Luis Merlo, Sanabria tendría todo acordado para ser nuevo futbolista del Real Salt Lake para este inicio de temporada en los Estados Unidos. El zaguero sudamericano termina contrato con Atlético San Luis en julio de 2026 y podría convertirse en agente libre este verano y no dejar ninguna ganancia en las arcas potosinas, algo que quiere evitar el cuadro mexicano.

Rojiblanco casi toda su carrera

A pesar de no ser español, Sanabria se formó en la cantera del Atlético de Madrid y aunque tuvo un breve paso en las juveniles de Nacional de Montevideo, casi toda su juventud la pasó en el futbol ibérico. Atlético Madrileño y Real Zaragoza fueron sus clubes en suelo europeo y fue a mediados de 2021 cuando llegó a la Liga MX de la mano del Atlético San Luis.

Casi cinco años después, Sanabria dejaría el balompié de nuestro país y probaría suerte en el futbol de los Estados Unidos con un equipo que no ha estado acostumbrado a los reflectores en los últimos años. El portal Transfermarkt tiene valuado en cinco millones de euros al lateral uruguayo, aunque posiblemente en Real Salt Lake haya dado mucho menos de esa cifra por sus servicios debido a la vigencia de su contrato.