ÚLTIMA HORA: Fechas y horarios de los partidos del play-in del Torneo Apertura 2025

Todo listo para que se dispute el play-in del Torneo Apertura 2025, cuatro equipos pelearán por dos boletos a la liguilla del futbol mexicano. Bravos de Juárez y Xolos de Tijuana se verán las caras en la frontera para obtener el séptimo boleto, mientras que, los Pumas de la UNAM tendrán que visitar la cancha del Estadio Hidalgo para enfrentar a los Tuzos y el ganador de ese cotejo, tendrá otro partido contra el perdedor del primer juego.

Ambos compromisos se jugarán el jueves 20 de noviembre, los pupilos de Sebastián Abreu recibirán en el Estadio Caliente a los Bravos de Juárez en punto de las 9:00 pm. Por otro lado, en suelo hidalguense, Club Universidad Nacional y Pachuca se enfrentarán a las 7 de la noche.

¿Cómo quedaron en temporada regular?

Bravos y Xolos de Tijuana empataron a un gol en la jornada 3 del Apertura 2025, mientras que, los Tuzos del Pachuca vencieron 3-2 a los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Por otro lado, los pupilos de Martín Varini vencieron en la frontera a Universidad Nacional e igualaron a dos con los Tuzos del Pachuca.

En el caso de Xolos, Tijuana fue goleado 1-4 por los Pumas en la penúltima fecha del torneo regular y derrotaron 2-0 a los pupilos de Jaime Lozano. Finalmente, tanto los del Pedregal como los Tuzos (el ganador de este partido) tendrán que esperar al resultado del otro duelo para preparar el viaje a cualquiera de los dos sitios ubicados en la frontera norte del país.