Jugó en Cruz Azul, costó una fortuna y hoy es el blanco de las críticas en Argentina.

Cruz Azul tiene hoy a un colombiano top en su equipo: Kevin Mier (quien sufrió una dura lesión ante Pumas UNAM) . No obstante, no es la primera vez que un oriundo de Colombia juega en La Máquina Cementera, pues Kevin Castaño supo llegar al club y hacerle ganar mucho dinero. Hoy, sin embargo, es blanco de críticas en la Argentina.

Boca Juniors le ganó 2-0 a River Plate y le dio una verdadera paliza táctica, perdonando incluso varias situaciones de gol que pudieron haber provocado una goleada contra el ‘Millonario’. Castaño no jugó bien y fue reemplazado al 59’ por el entrenador Marcelo Gallardo. Su nivel fue muy bajo y los fanáticos de equipo de Núñez fueron muy críticos con él.

@kevincasta5 Kevin Castaño, ex Cruz Azul.

Las duras críticas contra Kevin Castaño, ex Cruz Azul

Entre las críticas más fuertes que recibió en las redes sociales, se destaca la del periodista fanático de River Plate, Gustavo López. En su cuenta de X escribió: “Nunca voy a entender al séquito de fanáticos que tiene Kevin Castaño en esta red social. Su nivel en el segundo semestre fue incluso más bajo que el de Santiago Simón el año pasado…”.

Además, agregó: “pero ahí va, el pobre colombiano solo es una víctima de sus malvados compañeros que le prohíben hacer goles, dar asistencias (a los propios, la que le da a los rivales no cuenta), marcar, dar buenos pases, etc”. Está claro que se vio un muy flojo rendimiento del colombiano con pasado en La Máquina Cementera.

Los números de Kevin Castaño en Cruz Azul

Partidos jugados: 15

Encuentros disputados como titular: 9

Goles: 0

Asistencias: 1

Tarjetas: 2 amarillas

Títulos: 0

¿Cuánto dinero ganó y perdió Cruz Azul por el traspaso de Kevin Castaño?

Más allá de las críticas en River Plate, lo cierto es que Kevin Castaño le hizo ganar una fortuna a Cruz Azul. Según Transfermarkt, precisamente el colombiano llegó desde Águilas Doradas por 3,66 millones de euros (casi 78,000,000 de pesos mexicanos) y luego fue vendido al Krasnodar de Rusia por 11,3 millones de la moneda europea ($ 240,000,000 MXN). Dejó €7,64 M de ganancia.

