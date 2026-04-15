Mientras Nicolás Larcamón gana 2 millones en Cruz Azul, el sueldo de André Jardine en Club América

El Clásico Joven entre Club América y Cruz Azul ya se jugó en la Jornada 14 del Clausura 2026, pero ambos equipos recibieron un golpazo tras esto. Pues André Jardine reveló su condición para renunciar a las Águilas y Nicolás Larcamón recibió el pedido de renuncia de los aficionados. Mientras tanto, mucho se habla del salario que reciben estos entrenadores.

Mientras Charly Rodríguez reveló lo que los jugadores piensan de Larcamón, La Máquina ha apostado fuerte por el proyecto del DT argentino, aunque por ahora sin resultados. Aunque le estarían pagando una cifra cercana a los 2 millones de dólares por año a Larcamón (más de los 1.7 mdd que gana Jardine en América), todavía no sumó títulos al palmarés celeste.

En pesos mexicanos: El salario de Nicolás Larcamón supera al de André Jardine en el Club América

De acuerdo con diversos reportes de prensa y filtraciones de La Gambeta México, Nicolás Larcamón gana cerca de 2 millones de dólares anuales con Cruz Azul. Esta cifra equivale a unos 34.7 millones de pesos mexicanos, un sueldo de los más altos en la Liga BBVA MX.

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Por su parte, el brasileño André se sitúa un escalón por debajo en la escala salarial. El estratega del Club América estaría percibiendo cerca de 1.7 millones de dólares por temporada, lo que se traduce en unos 30 millones de pesos para Jardine. A pesar de los éxitos que tuvo en Coapa, el salario del brasileño sería más bajo que el de su colega argentino.

André Jardine se refiere al futuro del América|Azteca Deportes

André Jardine y Nicolás Larcamón están en crisis tras la eliminación en Concachampions

Hay algo que hermana a los entrenadores de las Águilas y La Máquina. Tanto América como Cruz Azul quedaron eliminados de la Concacaf Champions Cup 2026 en cuartos de final y comienzan a haber cuestionamientos sobre si deben seguir en sus cargos. Sobre todo teniendo en cuenta sus salarios.

Jardine tiene algo más de espalda por haber sido el DT del equipo tricampeón de la Liga MX, pero se le critica. Por su parte, Larcamón por ahora no tiene títulos con los celestes, por lo que el resultado del Clausura 2026 será clave para saber si su continuidad estará garantizada tras el verano o deberá irse por la puerta chica.

