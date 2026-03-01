Alerta en Coapa: El ‘récord’ negativo que no sucedía hace dos años y que pone a temblar al América

El Club América no logra encontrar regularidad dentro del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Si bien había conseguido golear a Puebla en la fecha pasada, los dirigidos por André Jardine volvieron a caer en esta Jornada 8 tras sufrir una dolorosa derrota por 4-1 ante Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes. Además de profundizar la crisis del combinado azulcrema, perder ante los universitarios igualó una marca negativa que no sucedía desde hace dos años.

Resulta que el América volvió a recibir cuatro goles en un mismo partido luego de 67 juegos. La última vez que había recibido esta cantidad de goles fue en la Jornada 17 del Apertura 2024, cuando los azulcremas fueron derrotados por Toluca por un contundente 4-0. Pese a ello, el equipo logró recomponerse y, posteriormente, se consagrarían como campeones del futbol mexicano por tercera vez consecutiva, consiguiendo un tricampeonato histórico.

América no recibía 4 goles en un mismo partido desde el Apertura 2024|Crédito: Liga BBVA MX / X

El presente de las Águilas no es bueno y, tras caer ante Tigres, se posicionan en el octavo lugar de la Liga BBVA MX con 11 unidades. Durante estas primeras ocho fechas, el equipo de Jardine consiguió ganar 3 partidos, empatar 2 y perdió en 3 ocasiones. De esta manera, América atraviesa uno de los momentos más duros luego de haber obtenido el tricampeonato en 2024, además de haber sido finalista del Clausura 2025.

América volvió a recibir cuatro goles en un mismo partido después de 67 juegos; la última vez cayó 4-0 con Toluca en la Fecha 17 del Apertura 2024. https://t.co/FkfjGLY41s — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) March 1, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



Andre Jardine asume la responsabilidad ante el mal momento del América

En conferencia de prensa, el entrenador de las Águilas afirmó que el mal momento del equipo es responsabilidad suya: “Todo es responsabilidad mía. El DT es el que entrena a los jugadores, el que juega o no, cuando un jugador no juega bien, la responsabilidad es mía. En cuanto a esto, no tengan dudas, el mensaje a la afición, a lo largo de tres años, hicimos crédito para decirles que viene una versión fuerte, vamos a estar en estancias finales, quien habla de esto es el director técnico que entregó resultados importantes”.

¿Qué se le viene al América en el Clausura 2026?

América buscará revertir su imagen en la Jornada 9 que se jugará entre semana. Este próximo miércoles 4 de marzo recibirán a los Bravos de Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes, encuentro que está estipulado para jugarse a las 21:00 horas (tiempo Centro de México). El conjunto fronterizo viene de derrotar por 3-1 a Atlas, por lo que llegan confiados al duelo ante las Águilas.

