La forma en la que puedes llegar completamente GRATIS al Estadio Akron para los partidos de Chivas

Este fin de semana, el Club Deportivo Guadalajara presentó una nueva alternativa de transporte completamente gratuita para llegar al Estadio Akron, en una iniciativa conjunta con el Gobierno de Zapopan y la Secretaría de Movilidad de Jalisco. El proyecto llamado Park and Ride con motivo al Mundial 2026, tuvo su debut oficial durante el duelo entre Chivas y Necaxa, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025, y fue recibido con entusiasmo por miles de seguidores.

El sistema, bautizado como “Ruta Rojiblanca”, consiste en unidades de transporte público que parten desde puntos estratégicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, como Plaza Patria, Auditorio Telmex, Periférico Norte y el Centro Histórico de Zapopan. Los camiones operan exclusivamente en días de partido como local, y el servicio es gratuito para todos los aficionados que presenten su boleto digital o físico del encuentro.

¿Cómo fue el debut del sistema Ruta Rojiblanca?

Durante el partido ante Necaxa, más de 3,500 aficionados utilizaron la nueva ruta, lo que ayudó a reducir el tráfico vehicular en las inmediaciones del estadio y mejoró la experiencia de llegada para los asistentes. Las unidades comenzaron a operar tres horas antes del silbatazo inicial y regresaron a sus puntos de origen al finalizar el encuentro, con apoyo de personal de logística y seguridad.

La Secretaría de Movilidad reportó saldo blanco en el operativo, destacando la buena organización y el comportamiento ejemplar de los usuarios. Además, se habilitaron carriles preferenciales para agilizar el tránsito de las unidades, lo que permitió que los tiempos de traslado fueran menores a los habituales.

¿Qué dijo Amaury Vergara del sistema de transporte?

La directiva de Chivas, encabezada por Amaury Vergara, señaló que esta iniciativa busca fortalecer el vínculo con la afición, facilitar el acceso al estadio y reducir la huella ambiental del club. “Queremos que venir al Akron sea una experiencia cómoda, segura y sustentable”, declaró Vergara.

El proyecto continuará en los próximos partidos como local, y se espera que más rutas se sumen conforme avance el torneo. La afición rojiblanca ya tiene una nueva forma de apoyar a su equipo sin preocuparse por el transporte.

