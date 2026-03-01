ÚLTIMA HORA: Hay nuevo LÍDER del Torneo Clausura 2026 tras derrota de Chivas
El conjunto dirigido por Gabriel Milito cayó en el Nemesio Diez ante los Diablos Rojos del Toluca y podría descender hasta la tercera posición al final de esta jornada.
El liderato de las Chivas del Guadalajara en el Torneo Clausura 2026 culminó, dos derrotas al hilo ante Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla y contra el Deportivo Toluca en el Nemesio Diez fueron suficiente para acabar con el reinado de Gabriel Milito y sus pupilos en la clasificación general. De momento, el actual monarca de la Liga MX es líder con 18 unidades gracias a la diferencia de goles, pero un triunfo de Cruz Azul contra los Rayados de Monterrey hoy en el Gigante de Acero pondría a los celestes en lo más alto de la tabla.
Tras un 2-0 contundente, los dirigidos por Antonio Mohamed le arrebataron la cima al 'Rebaño Sagrado' y será cuestión de Cruz Azul si manda aún más abajo al equipo tapatío. Solo el triunfo le vale a Nicolás Larcamón en suelo regiomontano para destronar tanto al Deportivo Toluca y a Chivas y quedarse como único puntero con 19 unidades tras ocho jornadas disputadas.
Duelo de invictos a media semana
Por otro lado, el próximo martes 3 de marzo seremos testigos del compromiso entre los dos únicos clubes invictos del presente Torneo Clausura 2026; los Pumas de la UNAM y los antes mencionados Diablos Rojos del Toluca. Club Universidad Nacional registra 16 unidades tras cuatro triunfos y cuatro empates, siendo una igualada a un tanto en la cancha de Xolos de Tijuana su último resultado.
Por otro lado, el equipo del 'Turco' tiene cinco victorias y tres empates en lo que va del semestre, por lo que será en Ciudad Universitaria la próxima semana cuando veamos si alguno de los dos invictos se acaba o si se mantienen ambos en caso de una igualdad en el marcador tras 90 minutos.