Rayados de Monterrey vs Cruz Azul: Ver en VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Monterrey recibe a Cruz Azul este sábado 28 de febrero a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA, por la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El partido enfrenta al noveno lugar contra el tercero de la tabla. Rayados busca sumar para no rezagarse en la zona de Liguilla, mientras La Máquina intenta mantenerse en la pelea por el liderato.

Cruz Azul llega con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y una derrota. Monterrey suma 10 unidades, con tres triunfos, un empate y tres caídas. En la jornada pasada, Cruz Azul venció 2-1 a Chivas y le quitó el invicto. Monterrey perdió 2-0 ante Pumas en Ciudad Universitaria.

Horario del Monterrey vs Cruz Azul de la Jornada 8 de la Liga BBVA MX

El encuentro se disputa este sábado 28 de febrero a las 19:05 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio BBVA, casa de Monterrey, en Nuevo León. Podrás seguir el minuto a minuto por nuestro sitio web con las mejores acciones el partido.

Alineaciones del Monterrey vs Cruz Azul

Monterrey: Luis Cárdenas #22, Ricardo Chávez #2, Gerardo Arteaga #3, Víctor Guzmán #4, Carlos Salcedo #13, John Medina #33, Oliver Torres #8, Sergio Canales #10, Luca Orellano #11, Lucas Ocampos #29, Iker Fimbres #35.

Cruz Azul: Andrés Gudiño #1, Omar Campos #3, Willer Ditta #4, Gonzalo Piovi #33, Erik Lira #6, Agustín Palavecino #8, Ángel Márquez #16, Carlos Rodríguez #19, José Paradela #20, Carlos Rotondi #29, Gabriel Fernández #21.