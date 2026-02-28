Rayados de Monterrey vs Cruz Azul: Ver en VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online
Cruz Azul, con 16 puntos, visita el Estadio BBVA el sábado 28 de febrero. La Máquina busca sumar puntos para conseguir el liderato después de ganar contra Chivas. No te pierdas ningún detalle de este vibrante encuentro
Monterrey recibe a Cruz Azul este sábado 28 de febrero a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA, por la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El partido enfrenta al noveno lugar contra el tercero de la tabla. Rayados busca sumar para no rezagarse en la zona de Liguilla, mientras La Máquina intenta mantenerse en la pelea por el liderato.
Cruz Azul llega con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y una derrota. Monterrey suma 10 unidades, con tres triunfos, un empate y tres caídas. En la jornada pasada, Cruz Azul venció 2-1 a Chivas y le quitó el invicto. Monterrey perdió 2-0 ante Pumas en Ciudad Universitaria.
Te puede interesar: Kevin Mier ya no será el portero aunque vuelva al Cruz Azul: Nicolás Larcamón dio todos los detalles
Horario del Monterrey vs Cruz Azul de la Jornada 8 de la Liga BBVA MX
El encuentro se disputa este sábado 28 de febrero a las 19:05 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio BBVA, casa de Monterrey, en Nuevo León. Podrás seguir el minuto a minuto por nuestro sitio web con las mejores acciones el partido.
Te puede interesar: Cruz Azul y Toluca podrían perder 3 PUNTOS al final del torneo; esta es la razón
Alineaciones del Monterrey vs Cruz Azul
Monterrey: Luis Cárdenas #22, Ricardo Chávez #2, Gerardo Arteaga #3, Víctor Guzmán #4, Carlos Salcedo #13, John Medina #33, Oliver Torres #8, Sergio Canales #10, Luca Orellano #11, Lucas Ocampos #29, Iker Fimbres #35.
Cruz Azul: Andrés Gudiño #1, Omar Campos #3, Willer Ditta #4, Gonzalo Piovi #33, Erik Lira #6, Agustín Palavecino #8, Ángel Márquez #16, Carlos Rodríguez #19, José Paradela #20, Carlos Rotondi #29, Gabriel Fernández #21.
JUEGA LA MÁQUINA CEMENTERA EN LA SULTANA DEL NORTE. 🔥— CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 28, 2026
ES DÍA DE PARTIDO Y VAMOS JUNTOS POR LOS TRES PUNTOS. 💙 pic.twitter.com/Lr5PN2hKdl