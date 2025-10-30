De película: Gilberto Mora humilla a Francia, Croacia y Alemania al hacer esto

Gilberto Mora superó y humilló a Francia, Croacia y Alemania al ser el extremo o mediapunta Sub-18 con el mayor porcentaje de regates exitosos, de acuerdo con la página Data MB, especializada en medir el rendimiento de los futbolistas. El jugador de Xolos de Tijuana nuevamente vuelve a liderar una lista prestigiosa, tal como lo hizo después del Mundial Sub-20 al colocarse en el Top-3 .

El mediocampista, quien recibió recientemente un golpe bajo de la FIFA , superó a grandes prospectos del futbol mundial, los cuales juegan en grandes clubes de Europa, como lo son Lyon y Salzburgo, por mencionar algunos, Mora encabeza la lista mundial con 83.3%, números muy por encima de sus competidores, pues le saca al segundo lugar casi 5%.

@gil_morita El jugador de Xolos lidera una lista prestigiosa gracias al porcentaje de efectividad de sus regates

Cabe resaltar que dentro del Top-5, Gil es el único futbolista con 17 años, pues sus competidores cuentan con un año más, algo digno de destacar. Esta es la lista mundial:



Gilberto Mora – Xolos de Tijuana – 83.3% Khalis Merah – Lyon (Francia) – 77.7% Kerim Alajbegović – Salzburgo (Austria) – 67.9% Luka Vrzić – Gorica (Croacia) – 65.3% R. Pinto Pedrosa - Karlsruhe (Alemania) - 60%

El segundo mexicano que aparece en la lista que lidera Gilberto Mora

La prestigiosa lista tiene presencia de mexicanos, los cuales por el momento son grandes prospectos en sus equipos, y pese a tener una corta edad, ya empiezan a brillar en la Liga BBVA MX. Además de Gilberto Mora, en el séptimo puesto se encuentra Santiago Sandoval de Chivas, quien ha causado sensación tras debutar en el Apertura 2025. En su primer torneo, el jugador de 18 años tiene 58.3% de efectividad en sus regates.

🌍 All Leagues U18 Wingers & Att Mid: Dribble success rate



🇲🇽 83.33% — Gilberto Mora (Club Tijuana, 17)

🇫🇷 77.78% — Khalis Merah (Lyon, 18)

🇧🇦 67.92% — Kerim Alajbegović (Salzburg, 18)

🇭🇷 65.38% — Luka Vrzić (Gorica, 18)

🇩🇪 60.00% — R. Pinto Pedrosa (Karlsruhe, 18)



📊… pic.twitter.com/xjeAv0WVxA — DataMB (@DataMB_) October 29, 2025

Gilberto Morsa humilla a Lamine Yamal en prestigiosa lista

Gilberto Mora no solo humilló a Francia, Croacia y Alemania, sino también a Lamine Yamal, considerado el segundo mejor futbolista del año, según los resultados del Balón de Oro 2025. El jugador del Barcelona se encuentra en el octavo lugar, incluso un peldaño abajo que Santiago Sandoval, con 57.5%; es decir, 25.5% que el seleccionado mexicano.