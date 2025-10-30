De película: Gilberto Mora humilla a Francia, Croacia y Alemania al hacer esto
El mediocampista sigue rompiéndola a nivel mundial, pues en esta ocasión superó a varios futbolistas que juegan en ligas que son consideradas top
Gilberto Mora superó y humilló a Francia, Croacia y Alemania al ser el extremo o mediapunta Sub-18 con el mayor porcentaje de regates exitosos, de acuerdo con la página Data MB, especializada en medir el rendimiento de los futbolistas. El jugador de Xolos de Tijuana nuevamente vuelve a liderar una lista prestigiosa, tal como lo hizo después del Mundial Sub-20 al colocarse en el Top-3 .
El mediocampista, quien recibió recientemente un golpe bajo de la FIFA , superó a grandes prospectos del futbol mundial, los cuales juegan en grandes clubes de Europa, como lo son Lyon y Salzburgo, por mencionar algunos, Mora encabeza la lista mundial con 83.3%, números muy por encima de sus competidores, pues le saca al segundo lugar casi 5%.
Cabe resaltar que dentro del Top-5, Gil es el único futbolista con 17 años, pues sus competidores cuentan con un año más, algo digno de destacar. Esta es la lista mundial:
- Gilberto Mora – Xolos de Tijuana – 83.3%
- Khalis Merah – Lyon (Francia) – 77.7%
- Kerim Alajbegović – Salzburgo (Austria) – 67.9%
- Luka Vrzić – Gorica (Croacia) – 65.3%
- R. Pinto Pedrosa - Karlsruhe (Alemania) - 60%
El segundo mexicano que aparece en la lista que lidera Gilberto Mora
La prestigiosa lista tiene presencia de mexicanos, los cuales por el momento son grandes prospectos en sus equipos, y pese a tener una corta edad, ya empiezan a brillar en la Liga BBVA MX. Además de Gilberto Mora, en el séptimo puesto se encuentra Santiago Sandoval de Chivas, quien ha causado sensación tras debutar en el Apertura 2025. En su primer torneo, el jugador de 18 años tiene 58.3% de efectividad en sus regates.
🌍 All Leagues U18 Wingers & Att Mid: Dribble success rate— DataMB (@DataMB_) October 29, 2025
🇲🇽 83.33% — Gilberto Mora (Club Tijuana, 17)
🇫🇷 77.78% — Khalis Merah (Lyon, 18)
🇧🇦 67.92% — Kerim Alajbegović (Salzburg, 18)
🇭🇷 65.38% — Luka Vrzić (Gorica, 18)
🇩🇪 60.00% — R. Pinto Pedrosa (Karlsruhe, 18)
📊… pic.twitter.com/xjeAv0WVxA
Gilberto Morsa humilla a Lamine Yamal en prestigiosa lista
Gilberto Mora no solo humilló a Francia, Croacia y Alemania, sino también a Lamine Yamal, considerado el segundo mejor futbolista del año, según los resultados del Balón de Oro 2025. El jugador del Barcelona se encuentra en el octavo lugar, incluso un peldaño abajo que Santiago Sandoval, con 57.5%; es decir, 25.5% que el seleccionado mexicano.