ÚLTIMA HORA: La baja que sacude al América en pleno Clausura 2026

El América ha anunciado la partida de un hombre clave en la conquista del tricampeonato y la formación del grupo que ha tenido importantes logros dentro de la Liga MX, se trata de Diego Ramírez, quien tenía el cargo de director deportivo del primer equipo de la rama varonil.

Te podría interesar: Adriano explota al enterarse que estafaron a su madre y lanza amenaza de terror

América, que coyunturalmente no ha logrado tener el mejor inicio de torneo con par de empates y una derrota, y que además se ha visto falto de éxito en el tema de contrataciones recientes tiene este cambio que ha sido descartado como consecuencia a esos temas.

Además extraoficialmente se apunta que entre Ramírez y el cuerpo técnico de André Jaridne existen algunas diferencias por las que se tomó esta decisión.

América acotó que en la organización interna y ramas que desprenden del grupo, Diego Ramírez tendrá un nuevo puesto para seguir con su desarrollo profesional y le agradecieron su constancia, profesionalismo y visión para aportar a las conquistas que ha tenido el equipo capitalino.

El comunicado del América sobre la salida del primer equipo de Diego Ramírez

El Ame explicó que Diego Ramírez se marcha para implementar proyectos en desarrollo todo dentro del Club América y del Grupo Ollamani, con lo culmina un ciclo en el que aportó desde su trinchera a ganar cuatro títulos de Liga y una Copa MX, entre otros títulos.

"El Club América informa que Diego Ramírez deja el cargo de Director Deportivo del Primer Equipo Varonil con la finalidad de continuar su crecimiento profesional a través de la implementación de proyectos de desarrollo deportivo en conjunto, entre otros, con el Club y con otras subsidiarias del Grupo Ollamani".

El cuadro azulcrema explicó que "Diego, en su primera etapa dentro del Club colaboró para la obtención de un título de liga, mientras que en una segunda etapa ha sido una pieza fundamental en el proyecto deportivo del Club", además de la conquista del "Tricampeonato".

Los cremas concluyeron en que "estamos muy entusiasmados por su nueva etapa, y estamos ciertos de que continuaremos escribiendo historias de éxito en conjunto".

Afición del América, sigue en espera de fichajes

La afición del Ame, en tanto sucede este movimiento, espera el gran anuncio de un fichaje y el anuncio de la llegada de Raphael Veiga , aunque por los tiempos parece estarse alejando del equipo de Jardine.

Además está en el aire la continuidad de Henry Martín quien se dice es del interés del Cruz Azul , movimiento que está como rumor y en suspenso.