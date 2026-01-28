Cruz Azul ya puso el ojo en un delantero que Rayados también quiere y que dejaron ir GRATIS un día en Palermo

Cruz Azul inició la búsqueda de un nuevo delantero centro a menos de dos semanas para que finalice el mercado de fichajes de la Liga BBVA MX. La negativa de Miguel Borja, quien fichó por el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos , provocó que los cementeros tengan que salir de urgencia a buscar un centro atacante para el equipo de Nicolás Larcamón. Sin embargo, los reportes más recientes indican que La Máquina iría a buscar un futbolista que interesa mucho en Rayados.

Luego de confirmarse la salida de Mateusz Bogusz al Houston Dynamo de la MLS , Cruz Azul aceleró gestiones para contratar a un nuevo delantero y de origen extranjero, al haber liberado un cupo de último momento. Según diversos reportes, el principal apuntado por la directiva comandada por Iván Alonso sería Uros Durdevic, actual goleador de Atlas y que también es pretendido por Monterrey.

Uros Durdevic es pretendido por Cruz Azul, además de Rayados|Crédito: Getty Images

En este libro de pases, Cruz Azul ha sufrido la baja de Ángel Sepúlveda, además de recibir la negativa inesperada de Borja. Actualmente, Larcamón cuenta con Gabriel Fernández como única referencia en el área, por lo que intentarán hacer una puja por el delantero serbio y así sumar una nueva opción en el ataque cementero. No obstante, no sería una operación sencilla para el equipo de La Noria.

El dinero que Atlas solicita por Durdevic

De acuerdo a distintos reportes, los altos mandos de los Zorros solicitarían una suma cercana a los 5 millones de dólares para dejar ir a su delantero estrella. Como si fuese poco, Rayados tendría las negociaciones más avanzadas con el club tapatío, por lo que Cruz Azul debería manejar más opciones en caso de que Durdevic fiche por La Pandilla. Según Transfermarkt, su valor de mercado ronda apenas el millón y medio de euros.

Rayados tendría prioridad en el fichaje de Durdevic

En estos momentos, Monterrey avanzó más en las negociaciones por el centrodelantero serbio que, en 2016, el Palermo de Italia lo dejó ir libre. Sin embargo, su llegada a Nuevo León depende de la salida de Germán Berterame a Inter Miami, la cual significaría una venta de 15 millones de dólares. En caso de que la negociación se estanque, Cruz Azul podría aprovechar y tomar la delantera por Durdevic.

