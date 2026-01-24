ÚLTIMA HORA: La leyenda italiana que llega al futbol de Medio Oriente

Mario Balotelli fue anunciado como nuevo jugador del Al-Ittifaq FC, equipo que compite en la División 1 de los Emiratos Árabes Unidos. El delantero italiano firmó un contrato por dos años y medio, con vigencia hasta mediados de 2028.

El atacante llegó al club como agente libre, luego de cerrar su etapa con el Genoa de la Serie A. Durante su paso por el conjunto italiano, Balotelli tuvo participación intermitente entre finales de 2024 y principios de 2026, con actividad nula en partidos oficiales.

El Al-Ittifaq FC tiene su sede en Dubái y no guarda relación institucional con el Al-Ettifaq de Arabia Saudita. La directiva del club emiratí incorporó al futbolista con el objetivo de fortalecer su plantilla en la presente temporada y aportar experiencia internacional al proyecto deportivo.

La experiencia de Balotelli

Con este movimiento, Balotelli suma un nuevo país a su trayectoria profesional, que en los últimos años se ha caracterizado por su paso por distintas ligas. Antes de su regreso a Italia con el Genoa, el delantero militó en el Sion de Suiza y en el Adana Demirspor de Turquía, equipo con el que tuvo continuidad durante dos temporadas.

Formado en las fuerzas básicas del Inter de Milán, Balotelli debutó en la Serie A en 2007 y posteriormente desarrolló una carrera internacional que incluyó etapas en clubes como Manchester City, con el que conquistó la Premier League, además de pasos por AC Milan, Liverpool, Olympique de Marsella y Niza.

A nivel de selecciones, fue parte del combinado nacional de Italia que alcanzó la final de la Eurocopa 2012, torneo en el que destacó como uno de los máximos goleadores del certamen.

A los 35 años, el delantero inicia una nueva etapa fuera del futbol europeo, incorporándose a una liga en crecimiento dentro del panorama asiático, con un contrato que lo vincula al futbol de Medio Oriente hasta 2028.

