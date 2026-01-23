Hugo Sánchez tiene ENORME gesto con aficionado del Atlético de Madrid

Hugo Sánchez dejó un legado imborrable durante su paso por el Atlético de Madrid en donde conquistó una Copa del Rey, una Supercopa de España, además de terminar como máximo goleador de la temporada 1984-85; sin embargo, la afición Colchonera no le perdona al mexicano su traspaso al Real Madrid, por lo que en reiteradas ocasiones han demostrado su animadversión por el mexicano, más recientemente dañando la placa que se colocó en el paseo de las Leyendas del Estadio Metropolitano.

Aficionado limpia placa de Hugo Sánchez en el Estadio Metropolitano y el mexicano responde

Recientemente se viralizó un video en el que se ve a un aficionado mexicano limpiando la placa de Hugo Sánchez que había sido vandalizada a las afueras del Estadio Metropolitano de Madrid con un trapo y agua.

El video llegó hasta Hugo, quien respondió a través de sus rede sociales y solicitó ayuda a los usuarios para encontrar al aficionado que tuvo ese emotivo gesto y agradecerle personalmente.

"Ayúdenme a localizar a este chaval porque me gustaría agradecer de manera personal su gran detalle", escribió el Pentapichichi en sus redes sociales.

La placa de Hugo Sánchez en el Metropolitano no estará por mucho tiempo más ya que recientemente se sometió a una votación entre los socios para determinar los nombres que serán retirados del paseo de Leyendas y los nuevos nombres que serán incluidos y el del mexicano es uno de los que dejarán de existir.

