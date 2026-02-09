ÚLTIMA HORA: Cruz Azul cambia de horario en el Clausura 2026

De cara a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026, Cruz Azul ha cambiado el horario de su partido como local ante Tigres en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Mediante un comunicado oficial, la Liga BBVA MX dio a conocer el cambio de horario para el compromiso a disputarse este domingo 15 de febrero. Con el duelo programado inicialmente para llevarse a cabo a las 17:00 horas, el encuentro ha sido retrasado media hora.

Te puede interesar: OFICIAL: TV Azteca transmitirá a Pumas en el Clausura 2026

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Tigres?

"La Liga BBVA MX informa cambio de horario para el partido entre Cruz Azul y Tigres. El encuentro de la Jornada 6 se disputará este domingo 15 de febrero a las 16:30 horas en el Estadio Cuauhtémoc", dio a conocer el organismo mediante sus redes sociales.

Dirigidos por Nicolás Larcamón, el cuadro Celeste encara el partido luego de haber igualado ante Toluca en su visita al Estadio Nemesio Diez. La Máquina se ubica en el tercer puesto de la tabla general con registro de 10 puntos, resultado de tres victorias, un empate y una derrota en la presente campaña en la que en casa marchan con paso perfecto al registrar dos victorias en dos partidos disputados. Del otro lado, los Tigres visitan a Cruz Azul tras haberle ganado a Santos Laguna en el Estadio Universitario. Comandados por Guido Pizarro, el equipo de la UANL ya va a poder contar con André Pierre-Giganc. Y es que el delantero de Francia fue suspendido un partido por ver la tarjeta roja, motivo por el que no pudo ver actividad en la victoria contra los 'Guerreros' en la Fecha 5.

En la presente campaña de la Liga BBVA MX, los Tigres marchan en el segundo puesto de la clasificación con la misma cantidad de unidades que Cruz Azul. Sin embargo, la diferencia de goles los coloca por arriba de la escuadra Cementera. Cabe mencionar, que Tigres permanece invicto en calidad de visitante con marca de dos juegos ganados.

Te puede interesar: Partidos de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca