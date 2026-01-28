ÚLTIMA HORA: La MILLONADA que recibirá Pumas por Jorge Ruvalcaba

Día movido en el Pedregal, los Pumas de la UNAM sorprendieron con su interés por Uriel Antuna y aceleraron la llegada del jugador de Tigres en pleno Torneo Clausura 2026. A este movimiento estelar, se le sumaría la salida de Jorge Ruvalcaba, quien tendría todo hecho para llegar a la Major League Soccer de la mano de los New York Red Bulls por una millonada.

Diversos reportes aseguran que el fichaje está hecho y la cifra rondaría los seis millones y medio de dólares por la carta del extremo mexicano. Cabe recordar que, Ruvalcaba hace unos días celebraba 100 juegos vistiendo la camiseta del Club Universidad Nacional y en un parpadeo, tiene todo hecho para llegar al equipo de la Gran Manzana. Cabe recordar que, el futbolista tiene doble nacionalidad (estadounidense y mexicana) por lo que no sería un movimiento tan bizarro en su carrera.

Tres países en su corta carrera

El extremo de 24 años inició su carrera en el balompié con los CSUB Coyotes en 2020, tuvo un breve paso por Golden State y regresó a su primer equipo. Las visorías auriazules captaron su talento y llegó en 2020 al cuadro de Cantera, destacando rápidamente por su velocidad, agilidad, uno contra uno y su facilidad de llegar a línea de fondo. Para agosto de 2023, Ruvalcaba llamó la atención del Standard de Lieja de Bélgica y se fue a préstamo en su primera aventura europea.

Lamentablemente para su causa, el mexicano no se acopló y regresó a las filas de Pumas a mediados de 2024. Para este Torneo Clausura 2026, se había convertido en uno de los pilares en el esquema de Efraín Juárez y parecía que era el certamen en el que podía verse su mejor versión. El portal Transfermarkt tiene valuado en cuatro millones de euros al mexicano y tras la oferta del New York Red Bulls era casi imposible no aceptarla.