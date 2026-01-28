La MLS ROMPIÓ el mercado… y NADIE vio venir quién QUEDÓ FUERA del top

El dominio financiero en Concacaf ya no es una promesa ni una tendencia: es una realidad. El Informe Global de Transferencias 2025 de la FIFA dejó una fotografía contundente del nuevo orden económico del fútbol regional, con la MLS superando ampliamente a la Liga MX en inversión de fichajes, incluso con una revelación inesperada: Inter Miami no figura entre los diez clubes que más gastaron.

El dato sacude narrativas. En un año donde el equipo de Fort Lauderdale conquistó la MLS Cup con Lionel Messi como estandarte, la lógica apuntaba a un gasto desmedido. Sin embargo, la FIFA confirma lo contrario: la MLS no depende de un solo club, sino de un modelo colectivo de inversión creciente y agresiva.

¿Por qué la MLS invirtió más que la Liga MX en fichajes en 2025?

El reporte de la FIFA es claro: siete de los diez clubes de Concacaf con mayor gasto en fichajes pertenecen a la MLS. Atlanta United lidera la lista, seguido por LAFC, Portland Timbers, FC Cincinnati, Austin FC, San Diego FC y Charlotte FC. Apenas Cruz Azul y Toluca logran colarse desde la Liga MX.

La clave no está solo en cuánto se gasta, sino cómo se invierte. La MLS apostó por fichajes estratégicos, salarios competitivos y planificación a largo plazo, respaldada por estabilidad financiera y reglas claras. Mientras tanto, varios clubes mexicanos optaron por contención presupuestal y ajustes internos.

Este cambio confirma algo que ya se percibía en la cancha: la brecha económica se está cerrando, y en algunos rubros la MLS ya tomó la delantera.

Inter Miami y el modelo que sorprendió a la FIFA

El caso de Inter Miami es el más llamativo del informe. Pese a sumar figuras como Rodrigo De Paul, y sostener una constelación liderada por Messi, Suárez, Busquets y Jordi Alba, el club no aparece en el top 10 de gasto.

La explicación está en la gestión inteligente de la directiva de Jorge y José Mas, que combinó fichajes clave, contratos optimizados y uso estratégico de las reglas salariales. Miami ganó en la cancha sin romper el mercado, mientras otros equipos de la MLS sí aceleraron a fondo.

El mensaje es contundente: la MLS ya no es solo espectáculo, ahora también es poder económico estructurado. Y de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, ese músculo financiero podría marcar la diferencia.