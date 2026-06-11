ÚLTIMA HORA: La primer tarjeta ROJA de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Durante las acciones del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, en el arranque de la segunda parte, el jugador Sphephelo Sithole (Sudáfrica) se convirtió en el primer jugador expulsado de la competición.

La acción sucedió, cuando tras un pase filtrado, Brian Guitierrez se encaminó al arco de Sudáfrica, pero Sphephelo, lo derribó en los linderos del área grande al minuto 50.

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Sudáfrica sufrió dos expulsiones

Tras un agresión en la recta final del partido, Thamba Zwane agredio al jugador de México Roberto Alvarado y tras una revisión en el VAR, el árbitro del encuentro expulsó al jugador. México vencio a Sudáfrica en el primer partido del Grupo A.