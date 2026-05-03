ÚLTIMA HORA: Los primeros dos equipos clasificados a las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Tras el cierre de la Jornada sabatina en los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026, ya conocemos a los primeros dos invitados a las semifinales.

América Femenil y Monterrey Femenil sellaron su boleto a la antesala de la gran final después de imponerse en sus respectivas series de cuartos de final, dejando fuera a FC Juárez Femenil y Cruz Azul Femenil.

Ambos equipos condundentes en sus series

Las Águilas hicieron valer su condición de líderes del torneo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes y, en un duelo cerrado y de mucha intensidad, consiguieron imponerse por marcador de 3-2. Luego del empate 1-1 en la ida, el resultado global terminó 4-3 a favor del conjunto azulcrema, que se instala entre las cuatro mejores del campeonato.

Por su parte, Monterrey Femenil no dejó dudas en casa y firmó una actuación contundente frente a Cruz Azul Femenil en el Estadio BBVA. Después del empate 1-1 en la ida, las Rayadas dominaron de principio a fin y golearon 4-0 para cerrar la serie con un global de 5-1 y asegurar su pase a semifinales.

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La actividad de los cuartos de final continuará este domingo 3 de mayo con la definición de las últimas dos semifinalistas del torneo

Tigres de la UANL Femenil recibirá a Toluca Femenil en el Estadio Universitario, con la serie inclinada a favor de las Diablas por marcador global de 2-1. Las felinas están obligadas a ganar por al menos un gol para igualar el global y avanzar gracias a su mejor posición en la tabla, mientras que Toluca necesita el empate o una victoria para sellar su clasificación.

En la otra llave, Pachuca Femenil recibirá a Chivas Femenil en el Estadio Hidalgo. El Rebaño llega con ventaja de 2-1 tras el duelo de ida, por lo que un empate o triunfo le dará el boleto a semifinales. Pachuca, por su parte, necesita ganar por cualquier marcador para avanzar, aprovechando su mejor posición en la clasificación general.

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