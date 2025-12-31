ÚLTIMA HORA: Neymar renueva con Santos hasta diciembre de 2026

Santos FC confirmó la renovación de Neymar Jr. hasta el 31 de diciembre de 2026, poniendo fin a semanas de especulación sobre el futuro del futbolista. El acuerdo se cerró horas antes de que expirara su contrato vigente y garantiza su continuidad durante toda la próxima temporada, con la Copa del Mundo de 2026 como principal referencia en el horizonte deportivo del jugador.

La extensión del vínculo responde tanto a una planificación deportiva como a un contexto institucional, para Neymar, permanecer en Brasil le permitirá enfocarse en su recuperación física y mantenerse en competencia de cara al Mundial. Para Santos, la continuidad del delantero representa estabilidad tras una temporada compleja, en la que el club logró evitar el descenso y aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

La renovación llega después de un 2025 marcado por la irregularidad física

En su regreso al club donde se formó, Neymar disputó 28 partidos oficiales entre el Brasileirao, la Copa do Brasil y el Campeonato Paulista. En ese periodo acumuló 2,065 minutos en cancha, con un balance de 11 goles y 4 asistencias, cifras que reflejan su impacto pese a las constantes interrupciones por lesión. El cierre del año lo dejó con 13 goles y seis asistencias en el mismo número de encuentros.

Las lesiones condicionaron gran parte de su temporada. Neymar atravesó problemas de condición física, sufrió tres lesiones musculares en el muslo, una lesión meniscal y recientemente fue sometido a una artroscopia de rodilla. En total, estas complicaciones lo mantuvieron fuera de actividad durante 191 días a lo largo del año.

El camino hasta esta renovación comenzó a inicios de 2025, cuando rescindió de mutuo acuerdo su contrato con Al-Hilal de Arabia Saudita, tras quedar fuera de los planes deportivos debido a sus problemas físicos. Posteriormente regresó a Santos con contratos de corta duración, primero hasta mediados de año y luego hasta diciembre de 2025, como parte de un proceso para evaluar su estado físico y su adaptación competitiva.

Durante la recta final del Brasileirao 2025, Neymar fue una pieza relevante para el equipo paulista incluso en periodos en los que no pudo estar en cancha, contribuyendo a que el club saliera de la zona de descenso y alcanzara un lugar en competiciones internacionales para la siguiente temporada.

Con la firma del nuevo contrato también quedaron descartados los rumores que lo vinculaban con otros destinos

En los últimos meses se especuló con un posible regreso al fútbol europeo, particularmente a la Premier League, así como con un eventual fichaje por Inter Miami para reencontrarse con Lionel Messi y Luis Suárez, pero ninguna de esas opciones se concretó.

Ahora, el foco inmediato estará en su proceso de recuperación y en su preparación para disputar el Campeonato Paulista y la Copa Sudamericana con Santos, en una temporada que será clave tanto para el club como para el futbolista en el tramo final de su carrera internacional rumbo al Mundial de 2026.

