ÚLTIMA HORA: Nuevo club para guardameta mexicano en la Liga MX

El futbol de estufa está al rojo vivo en este mercado de transferencias invernal. Ricardo Gutiérrez es el nombre propio que suena ahora y fuerte en las oficinas de la Franja del Puebla. El arquero mexicano dejará a los Cañoneros de Mazatlán y será nuevo guardameta del conjunto poblano para el Torneo Clausura 2026.

Te puede interesar: El gran problema de Cruz Azul si llega Miguel Borja

Según información de César Luis Merlo, el portero de 28 años firmará por tres años con el Puebla y buscará ganarse la titularidad en la pretemporada de cara al nuevo certamen del futbol mexicano. Gutiérrez viene de ser titular indiscutible en el conjunto sinaloense, pero llega a un equipo que tiene en sus filas a Julio González y a Jesús Rodríguez; dos arqueros que pelearon arduamente por ser el número uno del arco enfranjado.

Arco totalmente mexicano

Con este movimiento, se confirma la confianza de la directiva poblana en el talento nacional ya que los tres son nacidos en México. De hecho, Julio González fue seleccionado nacional hace unos meses y titular del combinado que disputó la más reciente Copa América. Por otro lado, la 'Araña' Rodríguez es un guardameta que siente como pocos los colores del equipo poblano y finalmente, Gutiérrez demostró valía en los Cañoneros de Mazatlán.

De cara a la siguiente temporada, Puebla buscará olvidar lo que sucedió en el Torneo Apertura 2025 y enfocarse en hacer un buen papel en el naciente Clausura 2026. Bajo el mando de Albert Espigares, la Franja se renovó y querrá dar el batacazo en el siguiente semestre.