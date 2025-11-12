ÚLTIMA HORA: El nuevo equipo de Aaron Ramsey tras su salida de Pumas

Aaron Ramsey tiene una nueva etapa en el futbol profesional. El volante galés de 34 años no destacó lo que se preveía en el futbol mexicano con los Pumas de la UNAM y más bien su etapa en nuestro balompié se puede calificar como caótica. Ahora, el ex jugador del Arsenal probará suerte en el cuerpo técnico de su selección nacional tras una invitación informal por parte del director técnico; Craig Bellamy.

El mediocampista europeo solo tuvo actividad en seis partidos a lo largo de la fase regular del Torneo Apertura 2025 y anotó un gol en la victoria frente a los Rojinegros del Atlas. Las lesiones y sobretodo el tema de su perro 'Halo' mermó de gran manera el rendimiento del europeo en nuestro futbol y eso conllevó a que Universidad Nacional resciendiera su contrato de manera inmediata. De hecho, Ramsey ya no estuvo con el equipo auriazul en los dos últimos compromisos de fase regular en el que Pumas encontró la manera de llegar al play-in de este certamen.

Ramsey podría volver a México

A pesar de que solo es una invitación informal, Ramsey podría quedarse de lleno con el cuerpo técnico de Gales; selección que busca clasificar al Mundial del próximo año. De momento, el conjunto británico es tercero del Grupo J con 10 unidades por detrás de Bélgica y Macedonia del Norte pero con dos compromisos vitales si quiere asistir a la fiesta del futbol que se celebrará en Norteamérica.

Gales visitará la cancha de Liechtenstein, cotejo en el que parten favoritos para llevarse las tres unidades y en la última fecha se jugarán la vida en casa contra los macedonios, posiblemente ese partido defina quién acompañará a Bélgica en la siguiente ronda de la clasificación de la UEFA.