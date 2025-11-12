Marcelo Flores ya entrena con la escuadra de Canadá, con la intención de convencerlo de sumarse rumbo al Mundial del 2026

Hace unos días se conoció por diferentes reportes, que el delantero Marcelo Flores iba a ser convocado por la Selección de Canadá, pensando en sumarlo al equipo, probarlo y eventualmente convencerlo de ser parte de la Selección canadiense rumbo al Mundial del 2026 a celebrarse en este país, México y Canadá.

Marcelo Flores, quien fue una de las grandes promesas en la Premier League, especialmente con el Arsenal y que después fue firmado por el equipo de Tigres, ha estado en suspenso sobre la Selección que representará en su carrera profesional, y es que en México con Javier Aguirre pese a recibir algunos llamados, no parece tener un lugar para la Copa del Mundo.

En esta última convocatoria de la Fecha FIFA de noviembre, última del año 2025, tampoco entró en planes del Vasco Aguirre y en contraste, en Canadá lo ven como un elemento que emerge para reforzar el ataque, para darle una cara nueva, refresco y seguir un proceso cuando aún es muy joven (22 años).

Se ha conocido que además, el entrenador y la Selección de Canadá tienen un plan sobre los jugadores constantes y los nuevos, y aplica para Marcelo Flores, el hacerlo parte de esta etapa y que sienta arropado.

“Queríamos que viniera a conocer el ambiente, el proyecto, que vea cómo trabajamos. Canadá está construyendo algo especial, y queremos que jugadores con su talento se sientan parte de eso", acotó Jesse Marsch.

Jesse Marsch en representación de Canadá, han seducido a Marcelo Flores

Todo este tema, se origina en que Marcelo Flores cuenta con la nacionalidad mexicana, con la canadiense y la inglesa. Se creyó que podría ser parte de México pero ante una posible falta de oportunidades, es que Canadá se ha acercado y revelado por el estratega que llegó en 2024, lo ha visitado un par de veces en Monterrey para seguir su progreso y estar al pendiente de este "refuerzo".

“Marcelo y yo hemos estado en contacto durante meses y lo he estado siguiendo y rastreando; ya sabía de él cuando acepté el trabajo. He ido dos veces a Monterrey para comprobar cómo va su progreso”, acotó el timonel Marsch que como el resto de los estrategas