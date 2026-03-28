ÚLTIMA HORA: Pachuca confirma BAJA de una de sus estrellas en pleno Clausura 2026

Pachuca Femenil confirmó la baja de la delantera Chinwendu Ihezuo, quien sufrió una lesión durante el partido ante Pumas de la UNAM Femenil en el Estadio Olímpico Universitario. A través de redes sociales, el conjunto tuzo dio a conocer el reporte médico oficial, en el que se detalla la gravedad de la lesión y el tiempo estimado de recuperación.

De acuerdo con el comunicado emitido por el club, tras los estudios realizados en el Centro de Excelencia Médico en Altura (CEMA), la futbolista fue diagnosticada con una luxación periastragalina con lesión en el complejo ligamentario en el pie derecho.

En el informe médico, explicó que: “la jugadora presentó una lesión en el pie derecho durante el partido de liga, siendo diagnosticada con una luxación periastragalina asociada a lesión del complejo ligamentario; tras la valoración clínica y el análisis de los estudios de imagen, se determinó que es candidata a manejo conservador”.

Como parte del tratamiento, Ihezuo será sometida a un proceso de inmovilización mediante una férula tipo bota durante un periodo estimado de cuatro semanas. Posteriormente, iniciará su etapa de rehabilitación, la cual estará sujeta a la evolución clínica de la jugadora.

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¿Cuánto tiempo estará fuera Chinwendu Ihezuo?

El propio reporte añade que “la evolución clínica será monitoreada de forma estrecha, ajustando el proceso de rehabilitación de acuerdo con la respuesta individual de la jugadora. El pronóstico es favorable”.

Aunque el club no estableció una fecha exacta de regreso, el tiempo estimado para volver a la actividad oscila entre seis y ocho semanas, considerando el periodo de recuperación e incorporación progresiva al trabajo físico.

La baja de Ihezuo se presenta en la recta del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, donde Pachuca se mantiene en competencia por los primeros puestos.

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