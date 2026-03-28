El entrenador TOP mundial que tuvo CONVERSACIONES para dirigir a la Selección Mexicana

El nombre de Roberto Martínez se colocó en la órbita del futbol mexicano tras revelar que sostuvo acercamientos para dirigir a la México luego de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

El actual seleccionador de Portugal confirmó en conferencia de prensa que, tras su salida de Bélgica, existieron contactos con la Federación Mexicana de Futbol, aunque las conversaciones no avanzaron a una negociación formal. Poco después, el estratega español asumió el cargo con el conjunto luso en enero de 2023, en sustitución de Fernando Santos.

Desde entonces, Martínez ha construido una etapa sólida con Portugal, con 36 partidos dirigidos, 27 victorias, tres empates y seis derrotas, además de la conquista de la UEFA Nations League 2024-25. También logró una fase clasificatoria perfecta rumbo a la Euro 2024 y mantiene al equipo como líder en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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La revelación se da en la antesala del partido amistoso entre México y Portugal, que se disputará este sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte. El técnico también se refirió al actual proceso del Tri, encabezado por Javier Aguirre, destacando su experiencia y la competitividad del equipo mexicano.

Portugal llegará al compromiso sin Cristiano Ronaldo, quien no fue convocado por una lesión muscular, pero con jugadores como Bruno Fernandes y la estrellla de la Liga BBVA MX, Paulinho.

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“After leaving the Belgian National Team, I had talks to coach MEXICO, but it didn’t advance”.



– Roberto Martinez, Portugal’s head coach. 🤯🇵🇹 pic.twitter.com/BJFkiJqtaK — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 27, 2026

Fecha y hora del México vs Portugal partido de preparacion de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

El partido amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM entre México y Portugal se jugará el sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través de TV Azteca por television abierta en el Canal 7 y sus por Azetca deportes en las plataformas digitales (Sitio web y App oficial), con la narración de Christian Martinoli y el análisis de Luis García, Zague y Jorge Campos.