Sudáfrica no pasa del empate vs Panamá y México sonríe a semanas de su partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

En los partidos de preparación en la última Fecha FIFA, Sudáfrica empató 1-1 frente a Panamá en Durban, el partido dejó más dudas que certezas a pocas semanas de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, donde enfrentará a México en el partido inaugural, desdxe el Estadio Ciudad de México.

El conjunto sudafricano tuvo mayor posicion del balón en distintos lapsos del encuentro, pero volvió a mostrar dificultades para reflejar su dominio en el marcador.

Panamá fue más efectivo en el primer tiempo y se adelantó al minuto 23 con un gol de Yoel Bárcenas, tras una jugada colectiva bien construida. La respuesta local llegó apenas iniciado el segundo timepo, cuando Oswin Appollis marcó el empate al 48’, resultado que ya no se movió durante todo el segundo lapso.

Más allá de la igualdad, el partido dejó sensaciones importantes para ambos equipos, donde Sudáfrica insistió al frente, pero careció de claridad en el último tercio, mientras que Panamá apostó por el orden defensivo y encontró en su portero Luis Mejía a una de sus figuras, con intervenciones determinantes en la recta final.

El resultado no pasa desapercibido en el entorno de México. A semanas del inicio del torneo, el empate confirma que Sudáfrica es un rival competitivo, pero también vulnerable si no logra capitalizar sus momentos de dominio.

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México vs Sudáfrica: el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

No te pierdas el partido inaugural a través de la señal de TV Azteca por telelvisión abieta en el Canal 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes, con la narración de Christian Martinoli y el análisis de Luis García, Zague y Jorge Campos.

El encuentro entre Selección de México y Selección de Sudáfrica será el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT, programado para el 11 de junio de 2026, marcando el inicio de la máxima justa del futbol internacional y convirtiendo al Estadio Ciudad de México en el primer recinto en la historia en albergar tres Copas del Mundo.

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