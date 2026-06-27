ÚLTIMA HORA: Portero HISTÓRICO es sustituido en pleno Mundial 2026

El partido del Grupo H en el Estadio Guadalajara quedó marcado por un error increíble antes del descanso. Iba el minuto 42 cuando el español Álex Baena sacó un remate que parecía fácil de atrapar. Sin embargo, el histórico arquero uruguayo, que juega su quinto Mundial con la Celeste, calculó mal y dejó un rebote insólito que le regaló el primer gol a España.

Para el segundo tiempo, el veterano guardameta no salió a la cancha y fue reemplazado por Sergio Rochet, todo esto entre los rumores del vestidor roto del connjunto uruguayo. De igual manera, el veterano, quizo justificar su error al culpar las condiciones del terreno de juego del Estadio Guadalajara.

Durante todo la Fase de Grupos del Mundial 2026, el portero de Uruguay ha tenido errores puntuales (contra Arabia y Cabo Verde), donde hasta el momento, Uruguay está quedando fuera de la justa veraniega.

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Tensión en la interna: El plantel no aguanta la exigencia de Bielsa

Lo que pasó en el campo parece ser el reflejo de un clima muy pesado en el vestuario. Según reveló el programa de radio uruguayo, Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde pidieron una reunión de urgencia con Marcelo Bielsa antes de este partido.

El mensaje de los referentes fue directo, no aguantan más su metodología de trabajo. Le explicaron al técnico que la forma de entrenar los agota y que varios llegaron al torneo arrastrando lesiones o excesiva carga física. A esto se suma más rumores sobre que el equipo no esta de acuerdo con el 11 que el "Loco" manda al campo.

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