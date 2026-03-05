¡ÚLTIMA HORA! Se pospone el juego de Julián Quiñones por el conflicto en Medio Oriente que afecta Arabia Saudita

El delantero del Al Qadsiah, Julián Quiñones se ha visto afectado por los problemas sucitados en Medio Oriente y por los que algunas zonas de Arabia Saudita han sido bombardeadas. La Liga profesional local y el equipo de Quiñones anunciaron que el partido que deberían de sostener este 5 de marzo por la noche, no podrá realizarse y ha sido suspendido.

El cuadro árabe en donde Quiñones es titular indiscutible, informó que su partido del jueves ante Al-Kholood se canceló este día pero ha tomado como nueva fecha en el calendario, para el sábado 7 de marzo a las 10:00 PM hora local de Arabia Saudita.

Quiñones publica imagen en redes sociales y deja tranquila a sus seguidores

Si bien los ataques bélicos de los cuales ha sido blanco Arabia Saudita, son sobre zonas muy específicas y que tienen que ver con Estados Unidos, las alertas y protocolos orillan a que el partido cambie de fecha.

El atacante Quiñones en tanto todo esto sucede y se cambia la fecha de su partido, dejó tranquilos a sus seguidores en México y el mundo, así como a la Selección Azteca al revelar una imagen en sus redes sociales en el que se le ve sano y salvo dentro de algún sitio.

Quiñones se tomó una foto frente a un espejo en el que se le ve tranquilo, podría ser dentro de la concentración de su equipo, considerando que hoy era día de partido.

El pronóstico es que la situación mejore en las siguientes horas, motivo por el que ese partido de Al Qadsiah ante Al Kholood será ahora celebrado el sábado.

¿Cuántos goles lleva en la temporada 2025-2026 de Arabia Saudita Julián Quiñones?

Julián Quiñones suma en la actual temporada 26 anotaciones, 22 en la Liga doméstica y cuatro más en la Kings Cup. Al menos en la temporada está entre los líderes de goleo y lucha por ser el campeón goleador, momento que lo hace visible y altamente destacado para la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA.