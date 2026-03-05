Leagues Cup 2026 SÍ SE JUGARÁ EN MÉXICO: partidos, sedes y fechas de los juegos anunciados en el calendario
La Leagues Cup 2026 ha anunciado su calendario y un comunicado en el que precisan cambios, destacando los partidos que se jugarán en México en esta edición que arranca en el verano.
El calendario 2026 de la Leagues Cup, torneo que convoca a equipos de Liga MX y de la MLS se ha dado a conocer este jueves, y es OFICIAL que el certamen se traslada también a suelo mexicano, por lo que los aficionados podrán ver a ciertos equipos jugar en su cancha ante las escuadras del balompié de los Estados Unidos.
En comunicado de Leagues Cup, apuntaron que son los 18 equipos de Liga MX y el mismo número de conjuntos que se presentan por la MLS, pero del número total de escuadras de México solo tres jugarán de locales y son Toluca, Tigres y el América.
Leagues Cup subraya que el criterio para darle dos partidos de local a Toluca es por ser el campeón de Liga MX y que en el caso de Tigres y las Águilas del América, es por ranking dentro del propio torneo, así estos tres conjuntos en Ronda 1 serán locales.
Los partidos que Toluca, América y Tigres tendrán de local en Leagues Cup 2026
Toluca vs Seattle | 5 de agosto Estadio Nemesio Díez
Tigres vs Vancouver | 11 de agosto Estadio Universitario
Toluca vs Dallas | 12 de agosto Estadio Nemesio Díez
América vs San Diego | FECHA PENDIENTE Estadio Banorte Azteca
Cruz Azul, Pachuca y Rayados, también tienen beneficios en Leagues Cup 2026
Sumado a ello, Leagues Cup recalcó que el Cruz Azul, el Pachuca y Rayados de Monterrey, también tendrán beneficios por ranking, pero limita a una sede neutral en la que el tiempo y exigencia en traslado es menor.
