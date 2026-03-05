logo deportes horizontal
Leagues Cup 2026 SÍ SE JUGARÁ EN MÉXICO: partidos, sedes y fechas de los juegos anunciados en el calendario

La Leagues Cup 2026 ha anunciado su calendario y un comunicado en el que precisan cambios, destacando los partidos que se jugarán en México en esta edición que arranca en el verano.

leagues cup 2026 partidos ronda 1 en mexico

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

El calendario 2026 de la Leagues Cup, torneo que convoca a equipos de Liga MX y de la MLS se ha dado a conocer este jueves, y es OFICIAL que el certamen se traslada también a suelo mexicano, por lo que los aficionados podrán ver a ciertos equipos jugar en su cancha ante las escuadras del balompié de los Estados Unidos.

En comunicado de Leagues Cup, apuntaron que son los 18 equipos de Liga MX y el mismo número de conjuntos que se presentan por la MLS, pero del número total de escuadras de México solo tres jugarán de locales y son Toluca, Tigres y el América.

Leagues Cup subraya que el criterio para darle dos partidos de local a Toluca es por ser el campeón de Liga MX y que en el caso de Tigres y las Águilas del América, es por ranking dentro del propio torneo, así estos tres conjuntos en Ronda 1 serán locales.

Los partidos que Toluca, América y Tigres tendrán de local en Leagues Cup 2026

Toluca vs Seattle | 5 de agosto Estadio Nemesio Díez

Tigres vs Vancouver | 11 de agosto Estadio Universitario

Toluca vs Dallas | 12 de agosto Estadio Nemesio Díez

América vs San Diego | FECHA PENDIENTE Estadio Banorte Azteca

Cruz Azul, Pachuca y Rayados, también tienen beneficios en Leagues Cup 2026

Sumado a ello, Leagues Cup recalcó que el Cruz Azul, el Pachuca y Rayados de Monterrey, también tendrán beneficios por ranking, pero limita a una sede neutral en la que el tiempo y exigencia en traslado es menor.