Estos jugadores cede Pumas para la próxima Fecha FIFA

Pumas espera que la reciente victoria ante Atlas le sirva como impulso para levantar su nivel y recuperar protagonismo en la Liga BBVA MX . Sin embargo, de cara a la próxima Fecha FIFA, el equipo auriazul cederá a cuatro jugadores clave: Keylor Navas (Costa Rica), Pedro Vite (Ecuador), Álvaro Angulo (Colombia), Adalberto Carrasquilla (Panamá).

El panameño Adalberto “Coco” Carrasquilla, uno de los pilares en el mediocampo para Efraín Juárez, habló sobre el compromiso del equipo y la visión a futuro.

“Uno de los objetivos es lograr una copa, poner a Pumas donde se merece, y hay que ganarle a los grandes. Más que plantear un objetivo, se trata de hablar y crear una base para que, el día que esto funcione, podamos ganarle a cualquiera e ir por lo que queremos: ser campeones. Eso es parte del proceso: saber que nos complicó Puebla en casa... Y que, de la misma manera que Puebla nos complicó, nosotros también podemos complicar a los que aspiran al título”, declaró el mediocampista.

Los jugadores de Pumas, conscientes de lo que se juegan

Carrasquilla también habló sobre la presión que enfrenta el equipo y la responsabilidad de devolver a Pumas al protagonismo.

“Para dejarlo claro: decir que no tenemos presión no significa que no queremos ganar. Creemos que estamos haciendo todo lo necesario para anotar y ganar tranquilamente. Pero en el fútbol, las cosas a veces se dan y a veces no. Tuvimos dos partidos consecutivos donde no concretamos el gol, pero estamos todos metidos como grupo... Llevo cinco meses aquí y estamos trabajando para devolver al club a lo más alto. En el pasado, los jugadores hicieron historia, y ahora nos toca a nosotros. Sabemos lo que esta institución exige. Hemos salido tristes de casa, como cuando empatamos ante Toluca, el campeón, en su cancha”, sentenció el volante de Pumas.

Lo que viene para los dirigidos por Juárez

Pumas volverá a la actividad el próximo 12 de septiembre, cuando visiten a Mazatlán. El equipo busca cortar una sequía de 14 años sin levantar un trofeo.

Con la reciente y agónica victoria ante Atlas en el Estadio Olímpico Universitario, los auriazules se mantienen en puestos de clasificación y esperan consolidar su recuperación tras un inicio irregular.

