ÚLTIMA HORA: Querétaro ficha a jugador mexicano procedente del Manchester City

Alex Alcalá dejará el City Group y será nuevo refuerzo de los Gallos Blancos para el Torneo Clausura 2026, el volante mexicano fue pedido especial de la nueva directiva.

Escrito por:  Erick De la Rosa

Los Gallos Blancos de Querétaro quieren liguilla en el Torneo Clausura 2026 y por ello firmaron a Alex Alcalá. El volante de 20 años, mexico-americano llega procedente del Manchester City tras un año en el City Group y es pedido especial de la nueva directiva encabezada por el grupo empresarial Innovation Capital. Cabe recordar que, Alcalá fue llamado el 'Messi' de nuestro país hace unos años y ello se reforzó con su llegada al cuadro de la Premier League.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales el insider Fabrizio Romano generando decenas de respuestas entre los internautas mexicanos que no esperaban este movimiento. De hecho, varios de ellos se habían olvidado de que un jugador de nuestro país estaba en el City Group.

¿Quién es Alex Alcalá?

Nacido en Stockton, California el 20 de octubre de 2025, se hizo futbolista en las juveniles de Los Angeles Galaxy en 2021 y después pasó al Ventura County hace poco más de un año. El City Group se fijó en él tras verlo en torneos internacionales y quedó impresionado en las pruebas que hizo el mexicano en sus instalaciones.

Por ello, se hicieron de sus servicios a mediados de 2024 y estuvo tanto en la sub-18 como en la sub-21 del Manchester City y parecía que se quedaría en el cuatro británico hasta que llegó Querétaro. Alcalá tendrá sus pruebas médicas y de pasarlas con éxito, se convertirá en nuevo refuerzo oficial de los Gallos Blancos.

