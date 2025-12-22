ÚLTIMA HORA: Anselmi cerca de reemplazar a Ancelotti en Brasil

Martin Anselmi está cerca de volver al ruedo, el estratega argentino fue despedido por el Porto hace unos meses y ahora, lo sondean en el continente americano. Botafogo es el club que busca al ex Cruz Azul tras el proyecto fallido a cargo del hijo de Carlo Ancelotti; Davide. John Textor; mandamás del club brasileño ya habría charlado de manera virtual con el director técnico sudamericano y su incorporación se podría dar esta misma semana.

De acuerdo al medio brasileño Ge, a Textor le agrada el estilo ofensivo de Anselmi y ello aceleraría las negociaciones entre su club y el estratega que de momento es agente libre. Cabe recordar que, Martin probó suerte en Europa con los Dragones del Porto y la aventura no salió nada bien tras poco más de un semestre a cargo y en el cual hubo super Mundial de Clubes de por medio. Ahora, con su ficha en la mano, Anselmi es libre de negociar con cualquier club y en Brasil parece que ya busca casa.

¿Boleto para Europa?

John Textor es dueño del Botafogo y del Olympique de Lyon, además de que tuvo participación en el Crystal Palace de Inglaterra hace unos meses. En caso de que se concrete que Anselmi asuma el banquillo del club brasileño y las cosas salen bien, el argentino podría tener una nuena oportunidad en el balompié del Viejo Continente.

Cabe recordar que, el Bota fue campeón de la Copa Libertadores hace dos años y en esta temporada se clasificó al repechaje del certamen sudamericano. Por lo que, Textor querrá que cualquier estratega que elija, pelee tanto por el campeonato liguero como la gloria internacional.