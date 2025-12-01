Entrenador de San Diego FC por fin dijo la verdad sobre lo que pasaría con Chucky Lozano

San Diego FC se quedó a las puertas de ser campeón de la Conferencia Oeste el pasado sábado, tras caer 3-1 en la final frente a Vancouver Whitecaps. Pese al golazo y los esfuerzos de Hirving Lozano por conseguir el empate, el equipo canadiense no dio el brazo a torcer y se quedó con el triunfo . Luego de este duro golpe, Mikey Varas, entrenador de la franquicia californiana fue honesto sobre el futbolista mexicano.

Si bien no quiso hablar de las posibles bajas para la temporada que viene ni de qué le deparará el futuro a su equipo, Varas sí se refirió a la situación del Chucky. "Hirving lo ha dado todo. Hoy entró con mucho esfuerzo, demostró que quería ganar el partido y hasta hizo el gol", señaló el DT y agregó: "Eso es lo importante".

Ambos tuvieron sus encontronazos en el pasado, a tal punto que el entrenador decidió apartar al futbolista en el mes de octubre y se perdió dos partidos. Tras reincorporarlo en noviembre, Veras fue contundente y aseguró: "Cada semana debe competir por la titularidad. Nosotros tenemos ese espíritu de competencia".

Afortunadamente para el Chucky y los aficionados de San Diego, parece que estos problemas quedaron atrás, o al menos esa fue la sensación que transmitió el director técnico en su más reciente rueda de prensa. ¿Tendrá Lozano un lugar en el equipo californiano en 2026 o se marchará en este mercado invernal?

¿Qué dijo el Chucky Lozano tras la derrota con San Diego FC?

Luego de la caída en la final de conferencia, Hirving Lozano también pasó por los micrófonos y conversó con la prensa estadounidense. "Fue una muy buena temporada, aunque uno siempre quiere ganar y ser campeón", reflexionó el exfutbolista de Pachuca. "Todos deberían estar muy feliz con la temporada que hicimos", señaló.

Instagram Hirving Lozano / @hirvinglozano

"Esta noche no tuvimos suerte, pero hay que levantar la cabeza porque todos mis compañeros hicieron un gran trabajo", aseguró el Chucky respecto al rendimiento del equipo. Por último, se refirió a los roces que tuvo con Mikey Varas y remarcó: "Son decisiones del entrenador y hay que respetarlas. Uno siempre quiere jugar. En algunos partidos me tocó entrar pocos minutos, pero siempre intenté ayudar".