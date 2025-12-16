¡Tigres arranca con ventaja! La curiosa fecha en la que se jugará el Clásico Regio ante Rayados de Monterrey

Tigres de la UANL perdió la final del Apertura 2025 ante Toluca y su entrenador Guido Pizarro dejó unas emotivas palabras . Sin embargo, es hora de dar vuelta la página y prepararse de la mejor manera posible para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y todo indica que La U arrancará con ventaja debido a la particular fecha en la que se jugará el Clásico Regio.

Resulta que tras perder la final del Apertura 2025 con una tanda de penales completa para el infarto , Tigres supo que jugará el Clásico Regio ante los Rayados de Monterrey el próximo sábado 7 de marzo de 2026 en el Estadio Universitario. Pero la ventaja no es la localía, sino esa curiosa fecha en la que se dará el encuentro entre ambos equipos.

Clásico Regio entre Rayados y Tigres|Gustavo Valdez/MEXSPORT

Resulta que desde la Liga MX informaron que el Clásico Regio 142 será el sábado 7 de marzo a las 21:00 horas (CDMX) en el partido válido por la fecha 10 del Clausura 2026. Pero, ¿por qué es tan importante? Nada menos que porque ese es el día del 66º aniversario de la fundación de Tigres, lo cual sucedió el 7 de marzo de 1960.

TE PUEDE INTERESAR:



El historial de Tigres de la UANL frente a Rayados de Monterrey

Desde el primer enfrentamiento en 1974, Rayados y Tigres han jugado 141 veces por el Clásico Regio y La U tiene una ventaja de 3 duelos en el marcador histórico total, según las estadísticas que contempla el diario Olé. Pues el conjunto azul y amarillo tiene 50 victorias, Monterrey cuenta con 47 triunfos y hubo 43 empates.

Tigres arranca con ventaja por la fecha|X: Tigres

El primer duelo se dio el 13 de julio de 1974, con un empate 3-3 en el Estadio Universitario. Luego, el último juego fue el pasado 1 de noviembre de 2025, con un empate 1-1 en el Estadio BBVA. Ahora, el próximo partido será el Clásico Regio 142 y se dará el 7 de marzo de 2026.

Una curiosidad es que ambos equipos llegarán al Clausura 2026 luego de haber terminado el Apertura 2025 perdiendo con Toluca. Los de Domènec Torrent perdieron en semifinales ante los Diablos Rojos y los de Guido Pizarro cayeron en la Gran Final. La fecha 10 los espera; ¿tendrá festejo doble Tigres o Monterrey le arruinará la fiesta?

