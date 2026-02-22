¡ÚLTIMA HORA! Ryan García vence a Mario Barrios y es nuevo campeón mundial de peso welter del CMB
Ryan García tiró en el primer round a Mario Barrios y caminó por una pelea de 12 rounds dominando al rival para quitarle su campeonato mundial del CMB.
El peleador Ryan García se ha redimido luego de la cascada de polémica que lo acompañaron en los últimos años, y esta noche de 21 de febrero en Las Vegas ha logrado vencer a Mario Barrios quien llegaba como campeón del mundo, perdiéndolo ante García por decisión unánime.
Ryan García por primera vez en su carrera es campeón del mundo y lo logró en una pelea que se ha calificado como grandiosa, bien trabajada y estudiada por Ryan que hasta hace unos meses estaba en la congeladora pagando una sanción por graves actitudes.
Sus habilidades no estaban a discusión, su atención y disciplina sí, pero parece que se ha encontrado en el camino correcto y despachó a un Mario Barrios que cayó a los 30 segundos del combate, lo que expuso lo que sería la batalla, de un solo lado con tarjetas de 119-108, 118-109, 120-107.
THE CROWNING MOMENT FOR KING RYAN 👑

Ryan García, dedica campeonato a su papá, ¿acompañado de abucheos?
Pese a dominar, ofrecer emociones y el arrastre de popularidad, la afición en la Arena T Mobile no se inclinó hacia Ryan y abucheos lo acompañaron al escuchar las tarjetas que indican una victoria por decisión unánime.
Al colgarle el cinturón, Ryan se lo quitó y lo entregó a su padre, diciendo que era a quien se lo dedicaba, en reconocimiento al acompañamiento a los buenos y malos momentos.
"I'm dedicating this to my dad." 🏆
Ryan Garcia gave his father Henry his WBC title after securing the win ❤️
