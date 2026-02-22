¡ÚLTIMA HORA! Ryan García vence a Mario Barrios y es nuevo campeón mundial de peso welter del CMB

El peleador Ryan García se ha redimido luego de la cascada de polémica que lo acompañaron en los últimos años, y esta noche de 21 de febrero en Las Vegas ha logrado vencer a Mario Barrios quien llegaba como campeón del mundo, perdiéndolo ante García por decisión unánime.

Ryan García por primera vez en su carrera es campeón del mundo y lo logró en una pelea que se ha calificado como grandiosa, bien trabajada y estudiada por Ryan que hasta hace unos meses estaba en la congeladora pagando una sanción por graves actitudes.

Sus habilidades no estaban a discusión, su atención y disciplina sí, pero parece que se ha encontrado en el camino correcto y despachó a un Mario Barrios que cayó a los 30 segundos del combate, lo que expuso lo que sería la batalla, de un solo lado con tarjetas de 119-108, 118-109, 120-107.

Ryan García, dedica campeonato a su papá, ¿acompañado de abucheos?

Pese a dominar, ofrecer emociones y el arrastre de popularidad, la afición en la Arena T Mobile no se inclinó hacia Ryan y abucheos lo acompañaron al escuchar las tarjetas que indican una victoria por decisión unánime.

Al colgarle el cinturón, Ryan se lo quitó y lo entregó a su padre, diciendo que era a quien se lo dedicaba, en reconocimiento al acompañamiento a los buenos y malos momentos.